James Rodríguez cerró su historia con Selección Colombia; pero abre su ciclo con Nacional en Bogotá

James Rodríguez no es solamente noticia por su despedida oficial a cualquier participación futura con la Selección Colombia de mayores, en un anuncio que sacudió el ambiente del balompié de nuestro país este martes; sino también porque encabezará la nómina de convocados de Atlético Nacional, para el partido de la fecha 13 de la Liga Betplay II frente a Internacional, a las 8:20 p.m. en la cancha de El Campín.

Así lo hizo público el equipo 'verdolaga' en sus redes sociales, en donde se reveló el listado de futbolistas que estarán en la capital para el duelo del torneo local. La boletería se agotó y el escenario deportivo estará repleto de seguidores, en su mayoría del club antioqueño.

Rodríguez Rubio fue anunciado el jueves pasado como nuevo jugador de Nacional, al día siguiente participó en una extensa rueda de prensa y además de eso, el domingo 13 de septiembre apareció en el Atanasio Girardot para saludar a los seguidores del dos veces campeón de Copa Libertadores, en la previa del compromiso contra Águilas Doradas.

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Ahora, tras cuatro entrenamientos, el profesor Lucas González lo tuvo en cuenta y se espera que sume los primeros minutos en el rentado colombiano.



Cabe indicar que por su adiós al seleccionado que dirige Néstor Lorenzo, Rodríguez Rubio ha recibido mensajes de sus compañeros y es tema de conversación en redes sociales, además de ocupar espacios en medios de comunicación locales e internacionales.

Listado de convocados de Nacional para enfrentar a Internacional en El Campín:

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Arqueros: Armani (34) y Zea (44).

Defensas: N. Parra (3), Casco (20), Tesillo (16), Perlaza (27), Velásquez (33), Román (6) y Reyes (15).

Volantes: J. Rodríguez (23), Zapata (80), Rengifo (19), Cabrera (22) y Ríos (31).

Delanteros: Arango (17), Moreno (7), Sarmiento (29), K. Parra (30), Morelos (9) y Poveda (99).

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Hay que apuntar ahí que dentro de las novedades se reportaron lesiones y dolencias de dos mediocampistas experimentados como Mateus Uribe y Edwin Cardona, quien venía siendo el eje de juego de Nacional e incluso marcó un gol en la victoria sobre Águilas.

James Rodríguez en su presentación con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Foto: AFP

La capital recibirá a @jamesdrodriguez en su primera convocatoria como jugador del más grande del país.



Que sea una noche mágica para todos 💚#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/KdJRZQskZK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 15, 2026