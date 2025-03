Vinícius, por fin, reveló la verdad: ¿Por qué no fue a la gala del Balón de Oro 2024?

Pasados unos meses de un momento que dejó decepción en Vinícius , no ganar el último Balón de Oro , el delantero brasileño desveló cómo surgió la decisión de que ningún representante del Real Madrid asistiera a la gala, ni los jugadores elegidos en el mejor once del año ni Carlo Ancelotti, que fue reconocido como mejor entrenador.

"Siempre el club, porque yo hago lo que el club manda", dijo Vinícius cuando fue preguntado por quién tomó la decisión. "El club me pidió quedarme en Madrid. Me quedé tranquilo y ahora espero las próximas", añadió.

"La gente vota lo que ellos creen y yo tengo mis pensamientos, mis compañeros también. Mucha gente me da apoyo para seguir jugando, nunca he soñado con ganar el Balón de Oro, pero claro, cuando estás cerca lo quieres ganar. Habrá más oportunidades de ganarlo en un club tan importante donde ya he ganado dos Copas de Europa y quiero ganar muchas más", aseguró.

Vinícius señaló que siente que este curso ya ha alcanzado el nivel mostrado la pasada temporada, en la que fue segundo en la votación por el Balón de Oro, por detrás del centrocampista español Rodri Hernández.

Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, en conferencia de prensa previo al partido de Champions League

"Creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión porque he tenido lesiones durante la temporada. Con tantos partidos no puedes estar en todos al cien por cien. A final de temporada vamos a jugar 80 partidos y es muy complicado para los jugadores. La afición te pide hacer siempre lo mejor, pero no siempre es posible por la cabeza o físicamente", reconoció.

"Muchos jugadores están jugando con molestias y tenemos que jugar. Mi temporada va bien. Después de la última, marcando tanto y marcando las diferencias, la gente me pide más. Ahora llega el mejor momento y jugamos mucho mejor", sentenció.