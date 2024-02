Frases y poemas de San Valentín para dedicar a sus seres queridos

El 14 de febrero, Día de San Valentín , es conocido como la celebración de los enamorados, siendo una fecha para compartir y expresar afecto hacia su pareja. Con el tiempo, esta celebración ha ampliado su significado para incluir a amigos y familiares, quienes también merecen ser recordados y apreciados en este día especial.



Por ello, aquí presentamos algunas frases que puede dedicar a quienes son significativos para usted en este día de San Valentín, como una manera de expresarles su cariño y aprecio.

Las mejores frases de San Valentín para dedicar



El amor y la amistad tienen mucho en común, y aprender de ellas nos hará más felices.

En tiempos difíciles es de valorar a quienes te brindan su amor y sincera amistad. Feliz día.

La amistad puede ser más complicada que el amor, pero vale la pena no dejarla escapar. ¡Gracias por tu amistad!

El amor es temporal, pero la amistad es para siempre. - Kelly Wheeler.

Tu regalo de San Valentín de este año no es el amor de tu vida. ¡Soy yo, la amiga de tu vida!

Te quiero como quieren los patos: Patodalavida.

Un amigo es como las matemáticas: suma alegrías, resta dolor, multiplica la felicidad y divide la tristeza.

No sé qué hiciste para tener este efecto en mí, pero no puedo evitar querer estar cerca de ti todo el tiempo.

Eres mi razón para sonreír en los días grises y mi inspiración para seguir adelante

Cada momento a tu lado es un sueño hecho realidad, ¿Te gustaría compartir más momentos juntos?

¡Déjate de príncipes azules y ven tú!

Te necesito más que los peces al agua.

Si esto era el amor, no sé como no te buscaba antes.

Alguien tan loco como yo, necesita un tornillo como tú.

Modo San Valentín, la nueva función de WhatsApp: le contamos cómo instalarla

Poemas para dedicar en San Valentín

Amor eterno (Gustavo Adolfo Bécquer)

Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la Tierra

Como un débil cristal.

¡Todo sucederá! Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor.

Esclava mía (Pablo Neruda)

Esclava mía, témeme. Ámame. ¡Esclava mía!

Soy contigo el ocaso más vasto de mi cielo,

y en él despunta mi alma como una estrella fría.

Cuando de ti se alejan vuelven a mí mis pasos.

Mi propio latigazo cae sobre mi vida.

Eres lo que está dentro de mí y está lejano.

Huyendo como un coro de nieblas perseguidas.

Junto a mí, ¿pero dónde? Lejos, lo que está lejos.

Y lo que estando lejos bajo mis pies camina.

El eco de la voz más allá del silencio.

Y lo que en mi alma crece como el musgo en las ruinas.

Publicidad

Lo que necesito de ti (Mario Benedetti)

No sabes como necesito tu voz;

Necesito tus miradas

Aquellas palabras que siempre me llenaban,

Necesito tu paz interior;

Necesito la luz de tus labios

¡Ya no puedo... seguir así!... Ya... No puedo

Mi mente no quiere pensar

No puede pensar nada más que en ti.

Necesito la flor de tus manos

Aquella paciencia de todos tus actos

Con aquella justicia que me inspiras

Para lo que siempre fue mi espina

Mi fuente de vida se ha secado

Con la fuerza del olvido...

Me estoy quemando;

Aquello que necesito ya lo he encontrado

Pero aún, te sigo extrañando.