¿Cómo se identificó en enfrentamiento a alias Zeus, miembro abatido del Clan del Golfo?

Se revelaron nuevos detalles de la operación en la que fue abatido alias Zeus, junto con siete de sus hombres, todos vinculados al Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que los enfrentamientos iniciaron cuando miembros de la fuerza pública acudieron a un llamado de la comunidad en el que aseguraban que había personas extrañas en la zona.

Los uniformados se desplazaron hasta el sector indicado en el municipio de San Francisco. Allí fueron atacados por miembros del Clan del Golfo.

Según la Policía, estos operativos dejaron a nueve personas muertas, entre ellos alias Zeus, el comandante del bloque Medio del Clan del Golfo y otros siete hombres que iban uniformados de negro y tenían brazaletes con las letras EGC.

Hubo una persona civil que falleció en el enfrentamiento cuando iba pasando por el sector.

“Fuimos atacados por un actor armado donde hubo la necesidad de hacer uso legítimo de la fuerza para contrarrestar este ataque y defender a los integrantes de nuestras instituciones por un posible daño en su integridad. Es allí donde se da el abatimiento de ocho personas que estaban con un alto poder armado, con armamento de largo alcance y también con armas cortas como pistolas y revólveres; y la identificación a través de uniformes de color negro y un brazalete que decía EGC”, sostuvo el general Rosemberg Novoa, comandante de la Región 6 de la Policía de Antioquia.

En el enfrentamiento “resultó muerto el sujeto conocido como alias Zeus” acotó el general Novoa.

Además, el comandante aseguró que están investigando si realmente hay una persona desaparecida en medio de este operativo. Y, por supuesto, ya iniciaron una indagación interna dentro de la institución para determinar cómo fue la muerte de la civil que pasó por el lugar en medio del ataque.

Exigen respuestas por muerte de civil en enfrentamientos con el Clan del Golfo

Ráfagas de fusil apagaron la vida de María Soto, de 52 años, cuando viajaba con su esposo en moto camino a la casa de su madre. Mientras su esposo lleva más de 30 horas en una UCI, los nueve hermanos de María exigen respuestas y reparación después de que la pareja quedara en medio de la operación Agamenón contra alias Zeus en San Francisco, Antioquia.

“Que nos aclaren el por qué no tuvieron los protocolos para hacer esa operación y por qué no tenían alguna coordenada donde los civiles no podían pasar para ningún lado mientras hacían la operación, pero no tuvieron esa precaución y entonces, desgraciadamente, ahí es donde murió mi hermana”, contó Édgar Soto, hermano de la víctima, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

María alcanzó a decir en vida que cuando muriera quería estar junto a su hijo, quien falleció en condiciones similares hace unos cinco meses.

“Fue una muerte sicarial que aún todavía está sin esclarecer porque las autoridades dicen que fue como algo de pandillas. Tampoco se ha esclarecido la muerte de mi sobrino”, afirmó Soto.

María deja cuatro hijos, entre ellos un menor de 14 años al que no se atreven a darle la noticia. Mientras tanto, otra familia vive del drama de no tener información de Vanesa Galvis, de 23 años, quien estaba en ese momento en la propiedad donde ocurrieron los enfrentamientos.

La Policía asegura que está atenta a la reorganización de este grupo en el oriente del departamento y, por supuesto, a posibles retaliaciones tras lo sucedido.

