Investigan muerte de minero durante operativo de Policía contra minería ilegal en El Bagre

Las autoridades en Antioquia investigan la muerte de un minero en medio de un procedimiento policial en el municipio de El Bagre. En medio de este hecho, otro trabajador resultó herido.



El minero que perdió la vida en el procedimiento fue identificado como Darío Ospina. Juan Carlos Ospina, hermano de la víctima, le contó a Caracol Radio que uniformados de la Policía aterrizaron en un helicóptero y empezaron a disparar contra ellos.

“En el momento comienzan a disparar y los trabajadores les dicen 'no nos disparen, no nos disparen, estamos trabajando, nosotros no somos malos, nosotros no somos nada malo', y ellos comenzaron a disparar indiscriminadamente y mataron a mi hermano y hay un herido”, informó al medio citado.

Según indica la Alcaldía de El Bagre, desde la Dirección de Carabineros investigan lo sucedido con el minero.

“Rechazamos cualquier acto que atente contra la vida, la integridad de nuestras personas. Hoy lamentamos el hecho que cobró la vida de Darío Ospina en un hecho en contra de la minería ilegal en el territorio. Solicitamos al Gobierno nacional poner los ojos en esta subregión”, expresó Johan Montes, alcalde de Caucasia, municipio cercano a El Bagre.