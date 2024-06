Doña Segunda, reconocido piqueteadero en Bogotá, fue cerrado por la DIAN: ¿es permanente?

El reconocido piqueteadero Doña Segunda, ubicado en la plaza del 12 de Octubre en Bogotá, fue cerrado por la DIAN, junto con otros 19 establecimientos comerciales de distintas localidades. El cierre se produjo por supuestamente incumplir con el requerimiento de la factura electrónica.

“Se paga impuestos en este restaurante, porque aquí alrededor hay muchos que sabemos que no pagan impuestos, nada”, señaló doña Segunda.

La propietaria del negocio indicó que ella sí está cumpliendo con la facturación electrónica y cuestionó el procedimiento de la DIAN.

“Pidieron la facturación electrónica, eso está. Me causa mucho dolor y no sé cómo decirlo. ¿Por qué me sacan por noticias si yo no estoy evadiendo impuestos, no le estoy haciendo mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie? Se me hace raro que me saquen por noticias, eso no lo hacen ni siquiera una persona que le haga mal a la gente”, afirmó.

¿Durante cuánto tiempo estará cerrado Doña Segunda?

El cierre de Doña Segunda no será de forma permanente, sino que tendrá lugar durante tres días.

Así las cosas, este popular establecimiento comercial no podrá prestar su servicio y verá afectadas sus ventas durante este fin de semana, justamente en días en los que muchos comensales acuden a este sitio para deleitarse con sus delicias.

Según reportó la DIAN, cuatro locales grandes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá también serán cerrados. Aún se desconoce cuáles.

