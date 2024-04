Le terminó a novio chino porque está casado y la amenazó: "Dice que puede matarme"

Una mujer que reside en el sur de Bogotá ha denunciado ser víctima de maltrato por parte de su expareja, con quien empezó una relación hace ocho meses.

La víctima le dijo a Noticias Caracol que teme por su vida, pues, de un momento a otro, todo el amor que su pareja le profesaba pasó a amenazas de muerte.

“Nosotros empezamos una relación sentimental, todo iba muy bien, de hecho él me propuso matrimonio, teníamos todo organizado para el matrimonio, pero meses después me entero que este ciudadano de nacionalidad china estaba casado en su país, a lo que yo decido terminar la relación y ahí empiezan las amenazas, los maltratos físicos y psicológicos. Él me amenazaba de muerte y me obligaba a realizar todo tipo de vejámenes sexuales”, narró la mujer.

Dijo que no había denunciado antes por temor a que el hombre atentara contra su vida. “Él en este momento se encuentra trabajando en Regiotram de Occidente y me amenazaba con su posición económica, con su posición en el trabajo. Me decía que él tenía dinero y que podía desaparecerme, que podía matarme, quizás con su posición como ciudadano extranjero”.

Las cifras de violencia intrafamiliar realmente son alarmantes. En lo que va corrido de 2024, han ocurrido 14.236 casos y en 7.089 de ellos han sido víctimas las mujeres.

¿El agresor de esta mujer podría llegar a la cárcel?

El representante de la víctima de violencia, Jhon Fajardo, explicó que “la denuncia ya se instauró ante la Fiscalía General de la Nación y aquí el delito que se tipifica es el acceso carnal violento y también las lesiones personales agravadas”.

En caso tal de que este ciudadano extranjero sea hallado culpable, podría ir a la cárcel y pagar hasta 20 años tras las rejas.

Respecto a delitos sexuales, en 2024, las denuncias han aumentado, esto en comparación al 2023, pues 1.197 personas han hecho estas acusaciones.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia