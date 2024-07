Aparecen cuerpos de tres jóvenes que fueron arrastrados por marea en Puerto Colombia

El paseo de un grupo de jóvenes a playas del Country en Puerto Colombia, Atlántico, terminó en tragedia. Una marea súbita los llevó mar adentro. Cuatro fueron rescatados y otros tres desaparecieron arrastrados por la corriente.

Fue una lucha a contrarreloj la que emprendieron algunas personas, entre ellos salvavidas, para rescatar al grupo de jóvenes que fue arrastrado por la corriente.

Cuatro de ellos fueron rescatados y los otros tres desaparecieron entre las olas y la oscuridad de la noche.

Jhostin Sánchez, sobreviviente de la emergencia, relató cómo sucedieron los hechos: “Eso fue como en 15 segundos y ya las aguas nos empezaron a jalar. Llegó un momento en el que ya intentabas caminar, pero en el agua ya no se podía y todos estábamos agarrados de la mano. Éramos como ocho agarrados de la mano”.

Complementa Jhostin que decidieron ingresar al agua para quitarse la arena y regresar a casa. Aún él no se explica cómo está con vida. “Gracias a Dios me dio una segunda oportunidad. Yo no sé nadar, yo no sé ni cómo salir de ahí”.

Encontraron los cuerpos de los desaparecidos en Puerto Colombia

Organismos de socorro, con el apoyo de la ciudadanía, hallaron este lunes, 29 de julio de 2024, los cuerpos de los tres desaparecidos.

José Molina, miembro de la Defensa Civil, manifestó: “Acaba de aparecer el tercer cuerpo. Las personas que estuvieron en esta emergencia ya fue en horas en las que se había hecho el cierre oficial de las playas por parte de salvavidas de Puerto Colombia. Ellos ingresaron nuevamente y el fuerte oleaje que se presenta a esa hora causa la emergencia”.

A los jóvenes y a otros bañistas ya se les había advertido de lo peligroso del mar.

“Es una imprudencia que viene cometiéndose en la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, por parte de personas o visitantes que insisten en utilizar nuestra playa después del horario permitido”, señaló Saúl Leiva, secretario de Seguridad y Convivencia de Puerto Colombia.

Los cuatro rescatados ya fueron dados de alta.

