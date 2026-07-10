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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7; Tadej Pogacar, firme en el liderato

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7; Tadej Pogacar, firme en el liderato

Este viernes, la séptima jornada del Tour de Francia 2026 dejó como ganador al belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), quien se impuso al esprint. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sigue de líder.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
afp.

El belga Tim Merlier se impuso en la 7ª etapa del Tour de Francia, este viernes en Burdeos, al término de un esprint masivo en el que superó al noruego Soren Waerenskjold y al eritreo Biniam Girmay.

El velocista del equipo Soudal Quick Step desbarató el trabajo que había realizado el equipo Alpecin en favor de su esprínter Jasper Philipsen, que sólo pudo ser quinto.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7; Tadej Pogacar, firme en el liderato

Al término de una jornada de nuevo calurosa pero tranquila para los primeros de la general, el esloveno Tadej Pogacar conserva el maillot amarillo con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard.

Fue la cuarta victoria en la Grande Boucle para Merlier, de 33 años, tras las logradas en 2021 y 2025.

El belga tiró de toda su experiencia para abrirse paso en medio de la manada en la larga última recta, a pesar de la ausencia de su lanzador y gran amigo Bert Van Lerberghe, que abandonó el Tour en los Pirineos.

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"Lancé mi esprint sin saber dónde estaba la línea. Fue un caos para colocarse, pero lo conseguí gracias al formidable trabajo del equipo", comentó.

Cabe destacar que, por una vez, el final no estuvo marcado por una gran caída para concluir una jornada soporífera en la que los líderes, bajo un intenso calor, intentaron recuperarse del esfuerzo realizado la víspera en el Tourmalet.

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En el pelotón, los corredores se tomaron su tiempo para saludar repetidamente a la cámara y charlar con sus compañeros de otros equipos.

En ese ambiente distendido se pudo ver a Paul Seixas charlando con Kévin Vauquelin, a Tadej Pogacar reír con su antiguo compañero Matteo Trentin, igual que los belgas Tim Wellens y Remco Evenepoel o los neerlandeses Mathieu van der Poel y Olav Kooij.

Para animar la jornada, el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ya autor el miércoles de una escapada en solitario de 144 km camino de Pau, volvió a lanzarse a la fuga desde el kilómetro cero, acompañado esta vez por el checo Jakub Otruba (Caja Rural).

Los dos hombres abrieron camino durante 157 km antes de ser alcanzados por el pelotón, que nunca les dejó más de minuto y medio de ventaja, para evitar cualquier sorpresa.

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Desde el inicio del Tour, que descubre este año, el infatigable Veistroffer, apodado el "jabalí de Fouesnant", ha pasado 301 km en escapadas de un total de 1067 km recorridos.

Tim Merlier, ganador de la etapa 7 del Tour de Francia 2027.
Tim Merlier, ganador de la etapa 7 del Tour de Francia 2027.
AFP.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 7

RankingRiderTeamTime
1POGAČAR TadejUAE Team Emirates - XRG24:56:17
2VINGEGAARD JonasTeam Visma | Lease a Bike2:42
3DEL TORO IsaacUAE Team Emirates - XRG3:27
4EVENEPOEL RemcoRed Bull - BORA - hansgrohe3:30
5AYUSO JuanLidl - Trek3:34
6SEIXAS PaulDecathlon CMA CGM Team3:55
7LIPOWITZ FlorianRed Bull - BORA - hansgrohe4:00
8MARTÍNEZ LennyBahrain - Victorious4:21
9SKJELMOSE MattiasLidl - Trek4:57
10VACEK MathiasLidl - Trek7:10
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