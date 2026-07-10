Arquero de Suiza reveló su secreto en los penaltis y qué se untó en los guantes frente a Colombia

En Suiza cuentan las horas para enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, instancia que llegaron gracias a que vencieron a la Selección Colombia en la emocionante tanda de penaltis de la fase anterior, donde su guardameta terminó como uno de los protagonistas del encuentro.

Aquel partido frente a la 'tricolor' pese a que en el tiempo reglamentario terminó sin goles, sí tuvo muchas opciones para abrir el marcador por parte de ambas selecciones, pero ya en las ejecuciones desde los doce pasos, Gregor Kobel demostró todas sus habilidades bajo los tres palos.

El actual portero de Borussia Dortmund y que hoy es titular indiscutible de la Selección de Suiza, contó los secretos que usó para tener esta actuación frente al equipo que dirige Néstor Lorenzo.

La táctica que usó Gregor Kobel

Kobel admitió que se colocó vaselina en los guantes para mejorar el agarre del balón, especialmente cuando los balones están mojados o las condiciones climáticas complican el control. Según explicó, las pelotas de fútbol nuevas, suelen tener una superficie que con la humedad, se vuelve más resbaladiza, por lo que este proceso ayuda a mejorar el agarre, y el suizo trata sacar provecho de eso.

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El guardameta de 1.95 cm de estatura contó también a los medios de su país que usa técnicas diferentes a los demás arqueros del Mundial, considera que aunque estudiar los cobros de los pateadores es importante, hay una cosa que no falla para él "me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante".

Acción de juego de Selección Colombia vs. Selección de Suiza Fotografía de: AFP

Esto llamó la atención de todos, porque además Kobel aseguró que es vital leer los movimientos y la manera en que la patean los delanteros a lo largo de los 90 minutos antes de la definición por penales, para tener así más seguridades al llegar a ese incomodo momento del compromiso.

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¿Cuándo se enfrentará Suiza a Argentina?

El portero suizo espera que sus tácticas y secretos le sigan funcionando ahora en el enfrentamiento ante la vigente campeona del Mundo, partido que se disputará en Kansas City el día sábado 11 de julio, válido por los cuartos de final del Mundial 2026. El balón rodará a las 8:00 de la noche (hora de Colombia), y tendrá la participación de otro gran arquero como lo es 'el dibu' Martínez.