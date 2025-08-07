A Cristiano Ronaldo no lo para nadie; vea el show de goles del luso con Al Nassr vs. Rio Ave

Cristiano Ronaldo y su equipo, Al Nassr, siguen afinando detalles de cara al inicio de la Liga Profesional Saudí, bajo las órdenes del entrenador Jorge de Jesús. En su más reciente compromiso de preparación, el conjunto saudí se midió ante Rio Ave en el estadio Do Algarve, en territorio portugués.

El show del 'Bicho' comenzó a los 44 minutos, tras una asistencia de João Félix, cuando Ronaldo definió de pierna derecha. El segundo tanto llegó al minuto 63, luego de un centro de Wesley Gassova que el portugués conectó de cabeza para el 3-0. Finalmente, el cuarto gol lo marcó desde el punto penal, sellando así una gran actuación con Al Nassr sobre los 68 de juego.

Con esta anotación, el astro portugués alcanzó las 942 dianas en su carrera profesional y sigue firme en su objetivo de llegar a los 1.000 goles.



Vea el triplete de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Rio Ave

Joao Felix with another assist but what a finish from Cristiano Ronaldo.



pic.twitter.com/K4wwMJIxkq — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 7, 2025

Cristiano heads home his second goal of the evening.



pic.twitter.com/hUvsatopnz — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 7, 2025

Publicidad

Was there ever any doubt.



pic.twitter.com/gklih6keYa — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 7, 2025