A Cristiano Ronaldo se le cumpliría importante anhelo en el fútbol, antes de su retiro

Reveladora noticia ha generado gran revuelo en las últimas horas, respecto a lo que podría pasar con Cristiano Ronaldo en Al Nassr; conjunto que le cumpliría importante sueño de vida al portugués, antes de que decida ‘colgar los guayos’ definitivamente.

Y es que, según lo informó el reconocido periodista y especialista en transferencias mundiales, Fabrizio Romano; el luso tendría la dicha de compartir cancha, a nivel profesional, junto a su hijo en Al Nassr.

Esto, así como una vez el mismo Cristiano lo había comentado en una conferencia de prensa tiempo atrás, expresando que justo ese es uno de sus más grandes deseos; entendiendo que también depende un poco más del trabajo y talento de su hijo, que de él.

🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season.



He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway.



Inclusion in first squad is an option, as @alweeamnews report. pic.twitter.com/oXqnP1mXea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

“Al Nassr está considerando llevar a Cristiano Ronaldo Jr. con el primer equipo en los entrenamientos a partir de la próxima temporada. Cumplirá 16 años en junio y Al Nassr está monitoreando de cerca su desarrollo y las mejores opciones para su trayectoria. La inclusión en el primer equipo es una opción”, indicó Fabrizio a través de su cuenta oficial de ‘X’, dejando claro que en el cuadro árabe están contemplando dicha posibilidad, que cada vez acercaría más al sueño del ‘bicho’.



Evidentemente, todo dependerá de lo que el joven futbolista pueda mostrar en los entrenamientos en su categoría y también durante los encuentros y competencia que tenga de aquí a mitad de año, cuando se decida oficialmente si es el momento o no de acercarlo al primer equipo de Al Nassr.

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De darse esta opción, a Cristiano Ronaldo Jr. todavía le queda un camino largo por recorrer para cumplirle el sueño a su padre, de poder compartir cancha en la competencia oficial. El joven debe mostrar condiciones en las prácticas semanales y convencer al entrenador de turno que está listo para empezar a sumar minutos en el terreno de juego.

Cristiano Ronaldo y su hijo en Al Nassr - Foto: Getty Images

Justo ahí, el ‘bicho’ podría cumplir su sueño. Sin embargo, lo que sí es cierto, es que subiendo al primer equipo, el atacante de 15 años se acerca más a su sueño de debutar y jugar con su padre.



¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre jugar con su hijo?

Tiempo atrás, ‘CR7’ había manifestado el deseo de la posibilidad que se presenta ahora, dejando claro que, aunque es su más grande deseo, hay situaciones que no dependen especialmente de él.

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“Me gustaría jugar con él (mi hijo). Pero está más en sus manos que en las mías. Él es muy competitivo, como yo cuando era pequeño. No le gusta perder y eso me encanta”, dijo el portugués ante los medios, en una conferencia de prensa que, para ese momento, le dio la vuelta al mundo.