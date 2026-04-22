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Gol Caracol  / A Cristiano Ronaldo se le cumpliría importante anhelo en el fútbol, antes de su retiro

A Cristiano Ronaldo se le cumpliría importante anhelo en el fútbol, antes de su retiro

El astro portugués, quien es una de las principales figuras de Al Nassr; recibió destacada noticia en las últimas horas, que lo acerca a emotivo deseo como futbolista profesional.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Cristiano Ronaldo, goleador de Arabia, por encima de Julián Quiñones.jpg
Cristiano Ronaldo, cerca de ser alcanzado por Julián Quiñones en Arabia.
Foto: Al Nassr.

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