"Luis Díaz jugó con entrega increíble, luchó como un defensor sin balón y fue amenaza constante"

Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania con un ejercicio de superioridad infinitamente más amplio sobre el terreno, sobre todo en la primera parte, que en el marcador, con muchas ocasiones y poca efectividad, con un gol en el minuto 22 de Harry Kane, aumentado en los instantes finales por Luis Díaz (0-2).

En esa renta mínima, hasta el tanto del extremo colombiano, el tramo final del encuentro fue apurado para el conjunto 'bávaro', tampoco sin apenas ocasiones del Bayer Leverkusen, pero con una sensación siempre inquietante para el Bayern, que disputará contra Stuttgart o Friburgo, el duelo definitivo por esta competición, por su tercer trofeo de la temporada, a la espera de qué ocurre con la Champions League, contra el París Saint-Germain.

Lo cierto es que concluido el compromiso en el BayArena, en la prensa alemana salieron las habituales calificaciones en el caso de Díaz Marulanda, tuvo una buena valoración. El guajiro pasó la prueba.

Acción de juego de Luis Díaz; Bayern Múnich vs Leverkusen AFP

¿Qué dijeron de Luis Díaz tras el paso del Bayern Múnich a la final en la Copa de Alemania?

Así las cosas, en la web del diario 'TZ' de Múnich indicar que "aunque no participó oficialmente en el primer gol, tuvo un papel crucial con un momento de brillantez: Díaz reaccionó con rapidez, dejando que el centro se colara entre sus piernas y demostrando su excepcional calidad. Además, fue uno de los jugadores más activos en ataque, anotando el gol decisivo del 2-0 en el tiempo de descuento". En cuanto a la calificación, le pusieron un 1.



Por su parte, en 'FOCUS Online' de Berlín definieron el juego del oriundo de Barrancas "con una entrega increíble" y que fue una "amenaza constante en ataque".

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"En la primera parte, lanzó un peligroso disparo con efecto hacia la escuadra, pero el arquero del Bayer Leverkusen, Flekken, se estiró para atajar el balón. Díaz participó en el primer gol del Bayern: el colombiano reaccionó rápidamente, dejando pasar el pase de Musiala a Kane. En la segunda parte, puso a prueba a Flekken con un disparo desde dentro del área y sentenció la victoria con un gol en el tiempo añadido, poniendo el 2-0 en el marcador. Díaz jugó con una entrega increíble: luchó como un defensor sin balón y fue una amenaza constante en ataque. Un buen partido. Calificación: 2", así reseñaron el desempeño del número '14' en el tabloide anteriormente citado.