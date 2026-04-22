Síguenos en:
Tendencias:
NESTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz jugó con entrega increíble, luchó como un defensor sin balón y fue amenaza constante"

"Luis Díaz jugó con entrega increíble, luchó como un defensor sin balón y fue amenaza constante"

Así reseñaron en la prensa de Alemania el partido de Luis Díaz en lo que fue el 0-2 sobre Bayer Leverkusen y clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa de Alemania.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
Luis Díaz celebró con Bayern Múnich en la Copa de Alemania; le marcó al Leverkusen.
Luis Díaz celebró con Bayern Múnich en la Copa de Alemania; le marcó al Leverkusen.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad