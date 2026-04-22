El toque secreto del título de la Selección Colombia Sub-17 en Sudamericano; trabajador a la sombra

Freddy Hurtado sigue celebrando el título del Sudamericano que logró con la Selección Colombia Sub-17, el domingo anterior, en tierras paraguayas. El DT de la 'tricolor' juvenil fue uno de los invitados este miércoles en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí contó detalles inéditos tras la consecución.

El que fuese defensa en su época de futbolista no sólo habló de los conceptos tácticos que le generó a sus pupilos previo a cada juego en el certamen de la Conmebol, sino que a su vez explicó a detalle esos secretos que lo llevaron a inclinar el barco a su favor para lograr levantar el trofeo como ganadores frente a Argentina con contundencia 4-0.

"Bien, cada vez disfrutando más y cada vez más orgulloso de los chicos que nos dieron la posibilidad de un título y ver el pueblo colombiano alegre, me enorgulleces más de ello", dijo en primera instancia Hurtado a la mesa de periodistas.

Selección Colombia Sub-17 celebra título del Sudamericano Sub-17 2026 - Foto: Conmebol

Acá más declaraciones:

Ese arranque del Sudamericano no tan contundente...



"Generalmente, y más para estos chicos, el debut es un poco traumático, porque uno no sabe cómo van a reaccionar ante esos escenarios, que es la primera vez que lo viven; están fuera del país, es un escenario diferente para muchos; nos costó un poco el inicio. Ya después ellos fueron entendiendo cómo era el torneo, cómo iban a estar en la cancha, por fortuna, fuimos de menos a más, nos dolió ese partido contra Uruguay porque fueron errores nuestros y de ahí en adelante, ya luego contra Brasil era enfrentarnos mano a mano, hacer un buen plan de juego", agregó.

Publicidad

¿Cómo manejó el tema de Agamez?

"Hubo algunas cosas que nos llevaron a tomar esa decisión. Primero nos reunimos con el cuerpo técnico, a quién podíamos traer, y luego tomamos la decisión porque ya lleva proceso con nosotros, estuvo en el Sudamericano anterior; nos dio un aire de frescura, y ya luego vimos los que nos dio contra Brasil y Argentina; era tomar una decisión y la tomamos, estamos felices con lo que pudimos hacer".

Publicidad

¿Cuándo sintió que sus jugadores se la creían?

"Contra Paraguay nos dimos cuenta que teníamos con qué pelear el Sudamericano, que teníamos cómo llegar a una semifinal y pasar a la final, ya después lo que vieron ustedes ahí".

Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026 - Foto: FCF

La importancia del trabajo psicológico...

"Mentalidad campeona, Rafa tiene mucho que ver. La parte mental tiene mucho que ver para que los chicos lo lograran. Primero era clasificar al Mundial, luego llegar a la final, y lo conseguimos, y después logramos darle un título al país".

Publicidad

- La final perdida del Sudamericano

"Mira que bastante. Nosotros veníamos de un golpe duro, queríamos el título del año pasado, todo ese caminar que hicimos, luego vamos al Mundial, y aprendimos. Tenemos una ruta de trabajo, que nos ha llevado a entender, a conocer a los chicos, las generaciones son muy diferentes, hay que tener el tacto para poder llegarle; los chicos atendieron el mensaje y lo hicieron de buena manera en la cancha".

Publicidad

- Cómo hacer para que este proceso no decaiga...

"Con ellos tuvimos una charla de cierre de torneo. Tengo la fortuna de tener un cuerpo técnico de experiencia, hablamos mucho de lo que viene que es el Mundial y el tema de la preparación, ellos tienen que saber que nos dieron un título, pero que no tienen el cupo asegurado. Les hablamos que hay que seguirse preparando, ser jugadores de élite, de cuidar su cuerpo para que dentro de la cancha hagan la diferencia".

¿Hay algún torneo de preparación después del título?

"Ahora en un mes tenemos un torneo en Medellín, un torneo que va a tener clubes y ahí vamos a estrenarlo (el título). Vamos a tener a jugadores que estuvieron en el Sudamericano y otros que vamos a evaluar, ya luego confirmaremos. Hay algunos partidos con selecciones top fuera del país, que nos van a servir muchísimo para llegar al Mundial en óptimas condiciones".

Miguel Agámez con el número 16, jugador de la Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

Publicidad

¿Es cierta la posibilidad de que pueda integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El 'profe' (Néstor Lorenzo) me había hablado de esa posibilidad, para estar ahí cerquita, esperemos que se dé. Sé que nos va ir muy bien, vamos a tener muchas alegrías por parte de nuestra selección (de mayores)".

