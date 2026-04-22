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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El toque secreto del título de la Selección Colombia Sub-17 en Sudamericano; trabajador a la sombra

El toque secreto del título de la Selección Colombia Sub-17 en Sudamericano; trabajador a la sombra

Freddy Hurtado, director técnico de la Selección Colombia Sub-17, contó detalles inéditos detrás del título en Paraguay. Lo hizo en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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La Selección Colombia Sub-17 ganó el Sudamericano de la categoría en Paraguay.
La Selección Colombia Sub-17 ganó el Sudamericano de la categoría en Paraguay.
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