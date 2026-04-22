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Gol Caracol  / Sorprendente nombre de candidato para ser técnico de Real Madrid; ha hecho carrera en Alemania

Sorprendente nombre de candidato para ser técnico de Real Madrid; ha hecho carrera en Alemania

En el Real Madrid, ya eliminado de la Copa del Rey y de la Champions League, y con la La Liga enredada por el sólido liderato del Barcelona, ya se habla del reemplazo de Álvaro Arbeloa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Real Madrid recibe al Girona en una nueva jornada de la Liga de España.
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