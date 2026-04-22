Sorprendente nombre de candidato para ser técnico de Real Madrid; ha hecho carrera en Alemania

El Real Madrid dirigido actualmente por el ex jugador del mismo equipo Álvaro Arbeloa, llego al equipo de 'los blancos' el pasado 12 de enero de 2026 para poder darle un nuevo rumbo al equipo luego de que el entrenador español Xabi Alonso no logrará obtener los resultados esperados por parte de los seguidores del club y del presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

Sin embargo, a pesar del cambio realizado en el banquillo las cosas para 'los merengues' no pitaron de la mejor manera. Con Arbeloa al mando los futbolistas del club fueron derrotados por el FC Barcelona en la Supercopa de España, eliminados por el Albacete en los octavos de final en la Copa del Rey, a la vez que no llegaron a conocer la victoria en la Champions League, pues fueron eliminados por el Bayer Múnich en los octavos de final. Entre tanto, en La Liga de España ocupan la segunda posición con 73 puntos, delante de ellos se encuentran los 'cules' con 6 puntos más.

Es por ello, que desde el club se desean realizar cambios para que el equipo de los 'bikingos' pueda volver a estar en uno de sus mejores momentos. Con el paso de los días, los rumores se expanden sobre quien podría llegar a ser el nuevo DT para el equipo español.

Dentro de los nombre que más suenan para estar al mando en el Santiago Bernabeu y podría llegar hacer uno de los candidatos más mencionados es el alemán Sebastian Hoeness, quien dirige actualmente al equipo alemán VfB Stuttgart, equipo que ocupa la cuarta posición con 56 puntos de la Bundesliga.



Según el diario alemán Bid, 'los blancos' le estarían siguiendo los pasos al entrenador de 43 años. Entre tanto, a la afición del equipo parecer llamarles la atención la forma en la cual planifica el alemán y sobretodo les genera impacto el fútbol que despliega el Stuttgart.

Sebastian Hoeness; entrenador del VfB Stuttgart AFP

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¿Cómo le ha ido a Sebastian Hoeness con el VfB Stuttgart?

El DT, ha logrado conseguir un buen desempeño con el equipo, pues lo llego a transformar y prevenir un descenso a un contendiente europeo de primer nivel. Desde su llegada que se dio en el mes de abril del 2023, ha logrado un porcentaje de victorias de alrededor de un 60%. En lo que va del año, Sebastian Hoeness ha disputado 46 encuentros, de los cuales ha conseguido 27 victorias, 5 empates y 14 derrotas.