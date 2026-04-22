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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Premier League, tras Burnley 0-1 Manchester City

Así quedó la tabla de posiciones de Premier League, tras Burnley 0-1 Manchester City

Este miércoles el Manchester City venció 1-0 con gol de Erling Haaland y con eso se confirmó que le quitó el liderato al Arsenal, en el remate final de la Premier League.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Erling Haaland en Burnley vs. Manchester City.
Erling Haaland en Burnley vs. Manchester City.
Getty Images.

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