Así quedó la tabla de posiciones de Premier League, tras Burnley 0-1 Manchester City

Manchester City se puso al día en la Premier League y lo hizo venciendo 0-1 al Burnley, lo que llevó al equipo dirigido por el técnico español Pep Guardiola a ser el nuevo líder del campeonato inglés, igualando en puntos al Arsenal, pero superándolo por diferencia de gol.

El único gol del compromiso fue del delantero noruego Erling Haaland cuando apenas iban cinco minutos de juego en el estadio Turf Moor.

Restan cinco fechas para terminar la Premier League 2025/26, por lo que dependerá del propio Manchester City defender el liderato que consiguió este miércoles y arrebatarle el título al Arsenal, que venía siendo primero la mayoría del campeonato.



Tabla de posiciones Premier League, tras Burnley 0-1 Manchester City: