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Gol Caracol  / Lamine Yamal preocupa tras salir lesionado en partido del Barcelona; atentos España para el Mundial

Lamine Yamal preocupa tras salir lesionado en partido del Barcelona; atentos España para el Mundial

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, marcó gol de penalti y de inmediato se lanzó al suelo pidiendo asistencia médica y el cambio por molestias musculares. Se espera informe médico.

Por: AFP
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Lamine Yamal Barcelona
Lamine Yamal lamenta su lesión con el Barcelona - Foto:
AFP

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