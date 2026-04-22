Lamine Yamal preocupa tras salir lesionado en partido del Barcelona; atentos España para el Mundial

El delantero del Barcelona Lamine Yamal se retiró lesionado este miércoles durante el partido de la 33ª jornada de la Liga española contra el Celta.

El delantero azulgrana pidió el cambio nada más marcar un penal que permitía a los azulgrana ir ganando 1-0 (40').



Así fue la lesión de Lamine Yamal en Barcelona vs Celta de Vigo:

ALERTA MUNDIAL: A PESAR DE HACER EL GOL DE PENAL, LAMINE YAMAL NO FESTEJÓ Y SE TIRÓ AL SUELO POR UNA POSIBLE LESIÓN.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dra1B98byZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Tras tirar la pena máxima, Lamine Yamal ni siquiera celebró el gol y se fue al suelo, aparentemente con problemas musculares.

El delantero azulgrana fue sustituido por el joven sueco Roony Bardghi, mientras el encuentro estaba detenido por una urgencia médica en las gradas.



Dependiendo del alcance del problema físico, Lamine podría perderse parte del final de la temporada, especialmente el Clásico contra el Real Madrid el 10 de mayo.

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Una lesión más grave podría transformar las próximas semanas en una carrera contrarreloj de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.