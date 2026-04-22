El rollo de Nacional con Samuel Martínez, figura de Colombia en título del Sudamericano Sub-17

Aún se siguen dando coletazos noticiosos relacionados con el título ganado por la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay, en el que dejó en el camino a Argentina, en la final, con un claro y contundente 4-0. Aparte de la celebración y el suceso que significó el regreso a nuestro país de los dirigidos por Fredy Hurtado; también se han comenzado a presentar noticias relacionadas con algunas de las figuras del combinado patrio.

Ese es el caso de Samuel Martínez, quien es del registro de Nacional y que según informaciones de medios internacionales ha despertado interés de clubes como Bayern Múnich y Manchester City, por solamente mencionados dos casos.

Del volante de creación del seleccionado colombiano se habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, entregó detalles del talentoso número '10'. "Ustedes recuerdan todo lo que hablamos del caso de Neyser Villarreal, que fue figura en Sub-20, y la forma en la que lo perdió Millonarios; ¿ustedes pueden creer que pasen estas cosas, que sigan sucediendo, más en equipos con un director deportivo. El pelado Martínez, de 17 años, figura de Colombia, figura del Sudamericano, fue sin contrato al torneo", explicó Hernández Bonnet inicialmente.

Después prosiguió y afirmó que "sin tener arreglado el contrato fue Martínez, se les escapó. Todo depende ahora de la voluntad del jugador y de sus padres que él que se quede en Nacional o si queda libre para el mercado. Es de los jugadores que más llamados tiene, de los que despertó inquietud entre los scouting (veedores) que fueron a ver el Sudamericano a Paraguay. Sucede que se dan cuenta de lo que tienen, hasta que lo pierden".



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Hernández Bonnet finalizó y apuntó que "ese es el caso de este chico Martínez, que cuenta con mucha clase, que trabajando mucho, con la misión de armarlo un poco es un potencial crack. Resulta que no aprendieron, con lo que viven o vivieron los demás".

Hasta ahora en las huestes de Nacional no se han referido sobre este tema y tampoco lo han hecho los allegados al naciente talento, de formación en la casa de los 'verdolagas'.

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