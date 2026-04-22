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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El rollo de Nacional con Samuel Martínez, figura de Colombia en título del Sudamericano Sub-17

El rollo de Nacional con Samuel Martínez, figura de Colombia en título del Sudamericano Sub-17

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se tocó un tema coyuntural que enfrenta Nacional con Samuel Martínez, un jugador que despertó interés de clubes europeos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Samuel Martínez Selección Colombia Sub-17
Samuel Martínez, campeón con Selección Colombia Sub-17 - Foto:
Conmebol

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