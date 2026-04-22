Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayer Múnich, en semifinal de Copa de Alemania

Bayern Múnich le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa de Alemania, y el segundo gol de los bávaros fue obra del atacante colombiano Luis Díaz, cuando ya se jugaba el minuto 90+3 en el estadio Bay Arena.

El otro tanto del cuadro dirigido por el DT Vincent Kompany fue del delantero inglés Harry Kane, también con participación del delantero de nuestro país, al minuto 22.

La anotación de Luis Díaz llegó gracias a una gran jugada colectiva que contó con una asistencia de Leon Goretzka y que definió Luis Díaz, mano a mano con el arquero del Bayer Leverkusen, picando la pelota al segundo palo.

Hubo incertidumbre en el estadio Bay Arena ya que el juez de línea levantó la bandera. Sin embargo, el VAR revisó la acción y vio que todo era válido, por lo que 'Lucho' celebró su anotación y el paso a la final de la Copa de Alemania.



Así fue el gol de Luis Díaz en Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich, Copa de Alemania:

¡VALE LUCHO, VALE! Díaz se mostró bien y recibió para marcar el 2-0 final de Bayern Munich vs. Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania.



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