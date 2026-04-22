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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayer Múnich, en semifinal de Copa de Alemania

Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayer Leverkusen vs Bayer Múnich, en semifinal de Copa de Alemania

El atacante colombiano Luis Díaz se encargó de sentenciar el partido de la semifinal de la Copa de Alemania, con una gran definición al minuto 90+3, para que los bávaros sigan peleando por el título.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid.
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