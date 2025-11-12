A Jhon Durán le traerían fuerte competencia en el Fenerbahce; fue campeón de Champions League

Jhon Durán deberá ponerse las pilas en el Fenerbahce. El delantero colombiano podría ver cómo su equipo le pondría un duro contrincante en su puesto de centrodelantero en este mismo mercado de fichajes que está cerca de comenzar.

El colombiano ha vuelto poco a poco a la actividad en las canchas, sin embargo, esta noticia le caería como un balde de agua fría en su intento de quedarse en suelo 'otomano'. Durán anotó un gol vital para la victoria de su equipo en el clásico contra Besiktas, pero de todas maneras aún no goza de la total confianza de su técnico para asumir el puesto de titular.

Recordemos que el ex Al Nassr inició de gran manera su andadura en 'los canarios amarillos', haciendo parte constantemente del once inicial en los seis partidos que disputó al comienzo de la temporada antes de su lesión, y anotando un gol y dando una asistencia. No obstante, desde su vuelta a las canchas, siempre ha sido suplente y ha jugado apenas 57 minutos repartidos en cinco partidos.

Por lo tanto, el Fenerbahce ya estaría pensando en traer un gran refuerzo para que pueda anotar los goles que no ha podido hacer el antioqueño. Según información del periodista turco Sercan Hamzaoglu, la directiva estaría pensando en ir por Robert Lewandowski, figura del Barcelona. "El Fenerbahçe está preguntando por las condiciones de Lewandowski, aunque de forma indirecta. Se está estudiando la posibilidad de vender a En Nesyri. En Nesyri sueña con ir a Arabia Saudí. Fuentes cercanas al club afirman que podrían hacer una oferta de un año y medio, pero no se han tomado medidas oficiales para no perjudicar la tranquilidad del equipo", fue lo que afirmó el comunicador de TSYD.

Robert Lewandowski, posible fichaje del Fenerbahce, para competir con Jhon Durán Foto: AFP

De forma paralela, se dice que el destino del goleador polaco no estaría en Turquía, sino en Italia. El periodista Sacha Tavolieri publicó un artículo en Sky Sports en el que aseguró que Lewandowski estaría en los planes del Milan. "Igli Tare, director deportivo del Milan, contactado recientemente por el entorno del polaco, se reunirá en las próximas semanas con el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, para discutir una posible estructura salarial compatible con las finanzas del Milan. Internamente, Zlatan Ibrahimovic, ahora parte de la estructura técnica del Milan, está presionando fuertemente para que se concrete este fichaje".

De concretarse la llegada al Fenerbahce de 'Lewy', Jhon Durán tendría que acelerar su readaptación a la canchas para demostrar con goles que no necesita que le traigan a otro jugador para que le robe protagonismo, sino que tiene toda la capacidad de ser un delantero letal en el área, pensando también en una posible convocatoria a la Selección Colombia para el Mundial 2026.