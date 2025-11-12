Figura del fútbol, extasiado al tener frente a frente a René Higuita; "veía sus videos"

René Higuita sigue acumulando reconocimientos por su legado en el fútbol. La leyenda colombiana ahora hace parte del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, distinción que le fue otorgada en la noche de este martes. 'El loco' fue uno de los grandes protagonistas de la noche, y hasta tuvo tiempo de compartir con otros exfutbolistas de varios continentes, entre ellos, Adolfo Ríos, exguardameta mexicano, que no dudó en desprenderse en elogios a la carrera de Higuita en un video en su cuenta de X.

"Estoy con el gran René Higuita. Quiero decir algo, uno de los primeros videos que me ponían cuando yo estaba en Pumas para seguir, para tratar de imitar, para ver cómo arriesgaba, cómo jugaba, es este señor. Fue una inspiración para mí, así que es un honor tenerlo acá en México y poder saludarlo", afirmó inicialmente el portero que tuvo pasos por Pumas, Necaxa, Veracruz y América de México.

A lo que René no se quedó callado y le agradeció a su colega por esos bonitos comentarios. "Adolfo, muchísimas gracias. Con esa admiración, con ese respeto siempre fui recibido acá en México y siempre guardo ese agradecimiento por los referentes como Adolfo, como El Conejo, como el mismo Chapulín, Jorge el Chapulín Campos y muchos otros. Muchas gracias de verdad, muchísimas gracias, que rico verlo. Grande, Adolfo".

Con el gran René Higuita!! pic.twitter.com/SliaHcs3Hj — Adolfo Ríos (@adorri25) November 12, 2025

El exarquero paisa recibió el premio en compañía de otras grandes glorias del fútbol como el español Iker Casillas y Dunga, demostrando así que se codea con los mejores del mundo sin ningún problema. El paisa de 59 años se convierte en el tercer colombiano en hacer parte de ese salón, anteriormente lo habían logrado Carlos 'el Pibe' Valderrama en 2014, y Miguel Calero en 2019.

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional fue inaugurado en 2011 en la ciudad de Pachuca en México y ya fue aprobado por el máximo ente rector de este deporte, la FIFA. Al enterarse de su inducción, Higuita afirmó hace unos meses: "Cuando me dieron la noticia, por dentro dije ‘otro poquito de fama (risas)’. Estar en esa lista es una gran satisfacción para mí. Lo recibo con cariño y agradecimiento. Esto también es bueno para nuestro país. No solo soy yo, si no que es Colombia".

Además, mencionó: "Me siento muy satisfecho de recibir este premio porque de nuevo sale nuestro país en un reconocimiento a nivel internacional. Eso me hace pensar que nada de lo que se hizo fue en vano", concluyó el cancerbero campeón de Copa Libertadores en 1989.