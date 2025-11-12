Lo último de Kevin Mier tras fractura; decisión en México que lo alejará de las canchas

La grave lesión de Kevin Mier en México va teniendo nuevas noticias y este miércoles se dio a conocer el proceso a seguir por la fractura de tibia que sufrió luego de una dura patada de Adalberto Carrasquilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM, en la Liga MX.

Se detalla en las últimas horas que el arquero colombiano "será operado" por lo que ahora las miradas se centrarán en la cirugía y la larga recuperación que tendrá para volver a las canchas, no solo con su club sino también con la Selección Colombia, pensando en una posible convocatoria para el Mundial de 2026.



Kevin Mier será operado por fractura de tibia en México

El diario 'Medio Tiempo' fue el encargado de dar la noticia este miércoles, informando que "pasará por el quirófano, lo cual será necesario para poder reparar lo sufrido el pasado sábado en su pierna derecha, cuando tuvo que salir del partido directo al hospital con un visible gesto de dolor", por lo que se vienen días importantes para el inicio de su recuperación.

Desde México sigue existiendo "malestar en el entorno celeste" por la temeraria entrada de Adalberto Carrasquilla, de Pumas, que ha llevado a que la "directiva medita pedir la inhabilitación para el mediocampista cementero de los Pumas, quien solo fue amonestado", aunque por el momento no hay nada oficial sobre esta polémica jugada en la que se vio afectado el guardameta colombiano.

Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX Getty Images

Sobre la recuperación no hay un tiempo confirmado para que Kevin Mier esté de vuelta a las canchas con el Cruz Azul. Sin embargo, para lo que resta de este 2025 ya no estará más y será una baja sensible para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón pensando en luchar por el título de la Liga MX.

"El tiempo de recuperación para el regreso de Kevin Mier a las canchas estará sujeto a su evolución y el pronóstico inicial se determinará hasta después de que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico", pero en el diario mexicano señalan que "debido a la gravedad de esta lesión, es un hecho que el arquero sudamericano no jugará más este semestre, pues son necesarios varios meses de descanso".

Ahora, las miradas estarán puestas en si al arquero le alcanzará para estar dentro de los 3 guardametas convocados por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. De hecho, para los dos partidos preparatorios sobre Nueva Zelanda y Australia, ya que fue citado el golero Álvaro Montero.