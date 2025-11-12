Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Lo último de Kevin Mier tras fractura; decisión en México que lo alejará de las canchas

Lo último de Kevin Mier tras fractura; decisión en México que lo alejará de las canchas

El arquero Kevin Mier será operado tras la fractura de tibia que sufrió en partido con el Cruz Azul por una temeraria patada. En Selección Colombia, pendientes a su recuperación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Kevin Mier
Kevin Mier con Cruz Azul - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad