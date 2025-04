A Juan Fernando Quintero lo 'paró' barrista del América, en redes; lo dejaron advertido

Las recientes declaraciones de Juan Fernando Quintero no han caído muy bien en los hinchas del América de Cali, quienes no recibieron de buena manera la crítica del paisa.

Y es que, previo al duelo contra Huracán, por Copa Sudamericana, el paisa había hecho un ‘jalón de orejas’ a los ‘escarlatas’, enfatizando en que no quería ver los diez mil hinchas en el Pascual Guerrero, que necesitaba el apoyo de toda la afición.

“A los hinchas, decirles que nos apoyen, hay veces que van 10 mil personas al campo. Después te exigen como si fueras yo no sé qué. Nosotros como jugadores también les exigimos que nos acompañen, así como nos exigen mucho por las redes sociales. Queremos ver el estadio con ellos, que nos acompañen”, había afirmado Juan Fernando Quintero.

Lávate bn la boca JFQ

Antes de hablar mal de toda esta hinchada @AmericadeCali @BRS_COL https://t.co/9yFBVyfz18 — Barrios BRS (@BarriosAC1927) April 23, 2025

No obstante, la réplica vino desde las redes sociales, por parte de la cuenta, de uno de los barristas del conjunto americano, que lanzó fuerte advertencia al antioqueño, a quien le recordó que debe respetar al equipo.

“Lávate bien la boca Juan Fernando Quintero, antes de hablar mal de toda esta hinchada”, sentenció en la cuenta ‘Barrios BRS’, siglas que justamente hace referencia al ‘Barón Rojo Sur’, barra brava del conjunto vallecaucano.

Además de eso, el mismo barrista se volvió a despachar contra el paisa cuando estrelló la pelota en el palo, en el duelo frente a Huracán: “Para qué te traje Quintero; para hablar mal de la hinchada no fue...”.

¿Juan Fernando Quintero se retractó?

Una vez finalizado el compromiso con los argentinos, ‘Juanfer’ atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, refiriéndose a esas declaraciones que hicieron eco en el entorno ‘escarlata’ y no cayeron muy bien. ¿Se disculpó?

“Yo creo que no es mal interpretar, creo que nosotros hoy con las redes sociales cualquier persona detrás de un celular te insulta y nosotros hay veces queremos nuestra hinchada. Para nosotros es el jugador número 12. No siquiera es criticarlo, es simplemente que nosotros esperamos que nos acompañen porque nosotros venimos a Argentina y competimos al más alto nivel; agradecerle a los hinchas que vinieron”, indicó de entrada Quintero.

#JuanFernandoQuintero habló 🗣️, tras el empate de #AméricadeCali 🇨🇴 contra #Huracán 🇦🇷 por la #CopaSudamericana 🏆, y también volvió a referirse sobre la polémica frase que dijo sobre la hinchada 'escarlata' 🔴 ¿Qué opinan de lo que ahora comentó el jugador? 🧐 #GolCaracol ⚽ pic.twitter.com/Cl2emZFnrm — Gol Caracol (@GolCaracol) April 24, 2025

Sumado a eso, el ‘8’ americano resaltó la afición roja, destacándola como una de las más grandes en todo el continente: “Creo que América, no sé si tiene más de 9 millones de hinchas, pero nosotros la necesitamos. Tenemos un gigante y queremos verlos en nuestra en nuestra cancha apoyándonos y es normal. Así como nos exigen el fútbol, como nos exigen en el día a día, la historia, la hinchada, es normal que nosotros también pidamos que nos acompañen, pero no es una bomba, simplemente es un sentir”.

“El que lo malinterpretó pues en ningún momento quiso ofenderlo, pero a mí me gusta ver el estadio lleno, a mí no me gusta ver el estadio vacío”, concluyó ‘Juanfer’.