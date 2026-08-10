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Gol Caracol  / A Kylian Mbappé le llegó su hora; esto es lo último que se sabe en Real Madrid

A Kylian Mbappé le llegó su hora; esto es lo último que se sabe en Real Madrid

El delantero francés, quien tuvo un par de días de descanso después de la Copa del Mundo 2026; nuevamente vuelve a ser noticia en el conjunto 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, volvió a los entrenamientos este lunes tras tres semanas de vacaciones, junto a dos nuevos fichajes, el también francés Ibrahima Konaté y el campeón del mundo español Marc Cucurella.

Los tres jugadores pasaron el reconocimiento médico antes de tomar parte en su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de su nuevo entrenador, José Mourinho, de regreso al club blanco trece años después de su primer paso por el banquillo.

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Mbappé, máximo goleador del Mundial 2026 con diez tantos, que terminó en la cuarta posición con la selección francesa, dispuso de tres semanas de vacaciones y una parte las pasó en Ibiza, en las Islas Baleares, acompañado de su amigo y excompañero del PSG Achraf Hakimi.

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El delantero francés también estuvo acompañado por el preparador físico del club español Sébastien Devillaz y publicó en Instagram varios videos ejercitándose.

Los únicos jugadores del Real Madrid que participaron en la Copa del Mundo y que no se han incorporado, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, llegarán al centro de entrenamiento de Valdebebas a lo largo del día.

El gigante español debe disputar tres partidos de preparación en los próximos días, entre ellos el Trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, el miércoles, y luego un amistoso frente al club alemán Schalke 04, el sábado.

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El Real Madrid debutará en la Liga el 22 de agosto en el estadio del Espanyol.

Cabe destacar que, tanto de los nuevos refuerzos, como de la base que ya estaba, se espera empiecen a mostrar un rendimiento importante; especialmente de Kylian Mbappé, quien fue duramente criticado en la temporada pasada y, ahora, al mando de José Mourinho, hay altas expectativas con el francés.

Incluso, su reciente nivel mostrado en el Mundial ilusiona a la afición 'merengue', pensando en que encuentre su mejore versión de cara a lo que será el inicio de esta nueva temporada.

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