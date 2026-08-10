Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Noticia de última hora sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid; se conocen los detalles

Noticia de última hora sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid; se conocen los detalles

Del futbolista argentino se conoce reveladora información, tras los varios rumores que lo instalaban fuera del conjunto 'colchonero'.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real
Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real
AFP

El delantero argentino Julián Álvarez pasó este lunes pruebas de esfuerzo, junto a sus compañeros Alex Baena y Marcos Llorente, con lo que se reincorporó al Atlético de Madrid, una vez concluidas las vacaciones de los jugadores rojiblancos que disputaron el Mundial.

Julián, Baena y Llorente pasaron esas pruebas en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. En estos primeros días, tras la incorporación escalonada de los mundialistas, habrá diferentes sesiones de trabajo, horarios y escenarios, informó el club.

Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors frente a Estudiantes de la Plata.
Colombianos en el exterior

Atentos Álvaro Montero y Sebastián Villa; Boca Juniors hizo importante anuncio

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Gol Caracol

A Kylian Mbappé le llegó su hora; esto es lo último que se sabe en Real Madrid

Últimas noticias

Vozinha, arquero de Cabo Verde
Gol Caracol

¿Cuándo será el debut de Vozinha con Colo Colo de Chile?; hay fechas estimadas

Yan Diomandé jugador de la Selección de Costa de Marfil
Gol Caracol

¿Qué número usará el nuevo refuerzo, Yan Diomandé, con Real Madrid?; ya es confirmado

'La Araña' era el gran foco de atención, tras declarar después del partido que disputó con Argentina frente a Austria, el pasado 22 de junio en la Copa del Mundo, que "lo mejor para todos" era "una transferencia" y que el Barcelona hiciese pública su intención de ficharlo.

Publicidad

La entidad azulgrana insiste en su fichaje, por más que el club rojiblanco ha asegurado en público y en privado que no está en venta “ni por 100 ni por 150 ni por 200 millones de euros”, además de haber un procedimiento disciplinario extraordinario incoado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por negociar con un futbolista con contrato en vigor (tiene firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros).

El atacante albiceleste pasó las pruebas médicas junto a Baena y Marcos Llorente y no acudió al Cerro del Espino, donde se vio a primera hora a Alejandro Grimaldo y los argentinos Juan Musso y Nahuel Molina, quien ultima su salida del club, probablemente con destino al Roma.

Grimaldo, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Marc Pubill trabajan a las órdenes de Diego Simeone desde la semana pasada.

Publicidad

Los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que el domingo jugaron en Seúl ante el Manchester City, llegaron este lunes a la Ciudad Deportiva del club, en Majadahonda, a bordo del autobús de la primera plantilla.

La delegación rojiblanca regresó a Majadahonda, tras perder por 3-1 el domingo contra el City, en un partido que estuvo marcado por el debut del surcoreano Kang-in Lee y el regreso de Pablo Barrios.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Julián Álvarez

Atlético de Madrid

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad