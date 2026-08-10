Noticias de última hora de Harry Kane, socio de Luis Díaz en Bayern Múnich; ojo a la renovación

A puertas de iniciar una nueva temporada; en Bayern Múnich esperan con los brazos abiertos a Harry Kane, quien estaría por regresar al cuadro ‘bávaro’ en las próximas horas, después de una Copa del Mundo en la que fue figura con goles y lúcidas actuaciones, vistiendo la camiseta de la Selección de Inglaterra.

Y es que, por esto y más, el delantero inglés es tema noticioso en territorio alemán, donde hablan de lo que será el futuro del goleador, frente a los rumores de varios medios, que lo instalan nuevamente a Reino Unido, para romper importante récord en la Premier League.

Sin embargo, en el medio ‘Times Sport’, dieron reveladora información referente a Kane, quien no solamente podría renovar su contrato con Bayern Múnich; sino que también ya tendría en mente gran objetivo para esta temporada, en el combinado alemán.

Harry Kane is expected to extend his contract at FC Bayern until 2029. Talks are set to take place this week when the player returns from vacation. The expectation is that Kane's salary of around €25m gross per year will not be significantly changed. Kane is very comfortable… pic.twitter.com/cnoMdAfmVL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 9, 2026

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"Se espera que Harry Kane extienda su contrato con el FC Bayern hasta 2029. Las conversaciones están programadas para tener lugar esta semana, cuando el jugador regrese de vacaciones”, indicaron de entrada en el medio anteriormente mencionado, donde dieron detalles de la situación contractual del futbolista inglés.



Además, en dicho portal deportivo también hablaron de números, enfocándose en el nuevo salario que podría percibir el delantero inglés, quien actualmente percibe más de veinte millones de dólares por temporada: “La expectativa es que el salario de Kane, de alrededor de 25 millones de euros brutos por año, no cambiará significativamente. Kane está muy cómodo viviendo en Múnich, al igual que su familia”.

“Aunque una vez se esperaba que regresara a Inglaterra para perseguir el récord de Alan Shearer en la Premier League, Kane ahora está más interesado en ganar más trofeos con el Bayern. Después de ganar dos títulos de Bundesliga, el gran objetivo pendiente tanto para el delantero como para el club es la Champions League”, sentenció el medio europeo, que dio reveladoras informaciones referente al futbolista inglés, quien, al parecer, seguirá siendo compañero de Luis Díaz en el combinado ‘bávaro’.