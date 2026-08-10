Kevin Mier y Willer Ditta, con tremendo reto en Cruz Azul; se verán las 'caras' con figura mundial

El Cruz Azul, de Kevin Mier y Willer Ditta, ganó este domingo por 2-1 en el campo del New York City y mantuvo el pleno de victorias en la Leagues Cup tras dos partidos.

Tras estrenarse con victoria 1-0 contra el Philadelphia Union, Cruz Azul se adelantó en Nueva York a los 35 minutos con un golazo del argentino Agustín Palavecino desde la frontal del área.

El New York City igualó al borde del descanso gracias a un cabezazo de Max Murray en una acción a balón parado, pero Cruz Azul retomó ventaja en el 78 de la mano de otro jugador argentino, José Paradela.

LO GANÓ CRUZ AZUUUUUUUUUL 💙🚂 pic.twitter.com/nocXg7VNNb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 10, 2026

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Su diana, a pase del mexicano Carlos Rodríguez, permitió al conjunto de Ciudad de México llegar a la última jornada, cuando se medirá con el Chicago Fire, con muchas opciones de plantarse en cuartos de final.



Será un cruce de alto voltaje en el SeatGeek Stadium de Chicago, contra un Fire que también suma el pleno de victorias tras ganar a Necaxa y a Santos Laguna.

El conjunto de Chicago sufrió contra Santos Laguna en casa, pero logró una gran remontada para imponerse por 3-1.

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El argentino Ezequiel Bullaude dio ventaja a Santos Laguna a los 20 minutos, pero el Fire remontó en los últimos veinte.

El danés Philip Zinckernagel igualó en el 72 y dos goles en el tiempo añadido entregaron los tres puntos al equipo de Gregg Berhalter. El finlandés Robin Lod anotó el 1-1 en el 90 y Robert Lewandowski puso la guinda en el 92 para celebrar su tercer gol con la camiseta del Fire.

- América y Cruz Azul responden por México -

En el último partido de este domingo, el América logró un triunfo 3-1 ante Portland Timbers en el estadio Providence Park, en Portland.

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Las Águilas tomaron el liderato de la Liga MX con seis puntos gracias a los goles del uruguayo Brian Rodríguez (6'), de Isaías Violante (63') y del colombiano Oscar Perea (88'), quien debutó en el club mexicano.

El noruego Kristoffer Velde (19') marcó por los Timbers, que tienen tres unidades y son décimos de la MLS.

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En el estadio Sports Illustrated, en Nueva Jersey, el Cruz Azul venció 2-1 al New York City y llegó a seis puntos para quedar tercero en la zona de equipos aztecas.

"Para ganar estos tres puntos fue clave la paciencia que tuvieron mis jugadores, el equipo mostró madurez. Ahora estamos muy cerca de calificar", dijo Joel Huiqui, entrenador del Cruz Azul.

El New York City se quedó con tres unidades en el decimotercer puesto de la Zona MLS.

Los argentinos Agustín Palavecino (35') y José Paradela (78') firmaron los goles de Cruz Azul con sendos disparos desde fuera del área.

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Max Murray (45+1') anotó por la oncena neoyorquina con un remate de cabeza en jugada de táctica fija.