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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Atentos Álvaro Montero y Sebastián Villa; Boca Juniors hizo importante anuncio

Atentos Álvaro Montero y Sebastián Villa; Boca Juniors hizo importante anuncio

Ambos colombianos, junto a todo el plantel 'xeneize', recibieron importante noticia en las últimas horas de cara a lo que será este segundo semestre del año.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors frente a Estudiantes de la Plata.
Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors frente a Estudiantes de la Plata.
Foto: AFP

El Boca Juniors ha hecho oficial el fichaje del ecuatoriano Enner Valencia, delantero de 36 años que se mantendrá ligado al club argentino hasta finales de 2027 y con el que Rodolfo Arruabarrena incorpora veteranía a su frente de ataque.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027", señaló la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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Valencia, que completó con éxito el primer entrenamiento junto a sus compañeros, tal y como mostró la entidad 'xeneize' también en sus medios oficiales, acaba de disputar el Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá con Ecuador, selección que cayó eliminada en los dieciseisavos de final contra la 'Tri' entrenada por Javier Aguirre.

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Precisamente, tras esa derrota, Valencia anunció su adiós definitivo a la selección, de la que es el máximo goleador histórico, con 49 tantos.

Precisamente en México jugó la última temporada enrolado en las filas del Pachuca, donde anotó 8 goles en 22 partidos.

A lo largo de su carrera, el veterano atacante pasó también por las filas del Emelec de su país, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil y el Tigres mexicano.

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En total, el futbolista sudamericano conquistó 9 títulos en los clubes por los que pasó, marcando más de 190 goles y dando 70 asistencias. Como internacional, Valencia ha disputado tres Copas del Mundo y cinco Copas América.

Para el 'Xeneize', se trata de una incorporación de peso en una zona del juego en la que no cuenta con muchas variantes, ya que el paraguayo Adam Bareiro se recupera de una lesión y Milton Giménez no ha mostrado un buen nivel en los últimos meses.

El centrodelantero de Boca en el comienzo del semestre ha sido el uruguayo Miguel Merentiel, que se desempeña habitualmente como segunda punta y no como referencia de área.

El equipo conducido por Arruabarrena, que tiene al internacional argentino Leandro Paredes como gran figura, no ha tenido un buen comienzo en el Torneo Clausura, pero logró superar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana tras superar en los penaltis al chileno O'Higgins.

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En octavos de final chocará ante el paraguayo Recoleta, con el duelo de ida previsto para el 11 de agosto en Buenos Aires, mientras que la vuelta será una semana después en Asunción.

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