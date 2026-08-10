Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué número usará el nuevo refuerzo, Yan Diomandé, con Real Madrid?; ya es confirmado

¿Qué número usará el nuevo refuerzo, Yan Diomandé, con Real Madrid?; ya es confirmado

Hace un par de horas se conoció el dorsal con el que jugará el futbolista marfileño en la 'casa blanca'. También se revelaron los demás números de los jugadores.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Yan Diomandé jugador de la Selección de Costa de Marfil
Yan Diomandé jugador de la Selección de Costa de Marfil
AFP

El Real Madrid publicó este lunes los dorsales del equipo para la temporada 2026/2027 y reveló que el marfileño Yan Diomandé, jugador más caro de su historia (por encima de 120 millones de euros), jugará con el número 25, así como el canterano Thiago Pitarch, lo hará con ficha del primer equipo, con el número 27.

A falta de cerrar su plantilla con posibles entradas o salidas aún por concretar, el club blanco desveló los dorsales de su plantilla, incluidos los de los nuevos fichajes Marc Cucurella (17), Ibrahima Konaté (16), Denzel Dumfries (24), Bernardo Silva (20) y Carlos Espí (19), además del mencionado Diomandé.

Kevin Mier, arquero, y Willer Ditta, defensa, celebran el título con Cruz Azul en 2026
Colombianos en el exterior

Kevin Mier y Willer Ditta, con tremendo reto en Cruz Azul; se verán las 'caras' con figura mundial

Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real
Gol Caracol

Noticia de última hora sobre Julián Álvarez en Atlético de Madrid; se conocen los detalles

Últimas noticias

Vozinha, arquero de Cabo Verde
Gol Caracol

¿Cuándo será el debut de Vozinha con Colo Colo de Chile?; hay fechas estimadas

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Gol Caracol

A Kylian Mbappé le llegó su hora; esto es lo último que se sabe en Real Madrid

Cabe destacar que el futbolista marfileño es una de las grandes apuestas del cuadro 'merengue' para esta temporada, pensando en todos los retos que vienen de la mano del entrenador José Mourinho, quien ha tratado de conformar una nómina competitiva, reforzando varias posiciones importantes, a las que consideraba frágiles a su llegada.

Publicidad

Ahora, con un plantel robusto y lleno de mucho talento y condiciones técnicas y tácticas diferente, el portugués tratará de devolverle la gloria a la 'casa blanca'.

Por otra parte, entre los cambios de números respecto a la pasada temporada, Raúl Asencio cambia el 17 por el 2, desierto tras la salida del capitán Dani Carvajal, mientras que Dean Huijsen hereda el 4 de Alaba y deja el 24.

Publicidad

Asimismo, Pitarch formará parte de la primera plantilla del equipo y lucirá el 27, un número que portó en el pasado, entre otros, el exguardameta Iker Casillas.

Por su parte, Endrick recupera el 9 que dejó el pasado invierno, cuando salió para jugar cedido en el Olympique de Lyon francés.

La lista completa con los dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27 es:

Porteros:

Publicidad

1-Courtois y 13-Lunin.

Defensas:

Publicidad

2-Asencio, 3-E. Militão, 4-Huijsen, 12-Trent, 16-Konaté, 17-Cucurella, 18-Á. Carreras, 22-Rüdiger, 23-F.Mendy y 24-Dumfries.

Centrocampistas:

5-Bellingham, 6-Camavinga, 8-Valverde, 14-Tchouameni, 15-Arda Güler, 20-Bernardo y 27-Thiago.

Delanteros:

Publicidad

7-Vini Jr., 9-Endrick, 10-Mbappé, 11-Rodrygo, 19-Carlos Espí, 21-Brahim y 25-Yan Diomande.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad