A Lionel Messi lo 'atendieron' en Nacional vs. Inter Miami: duro choque con Simón García

Lionel Messi es la sensación en Colombia por el juego de fogueo entre Atlético Nacional e Inter Miami. El campeón del mundo con Argentina ha recibido el cariño fuera de la cancha antes de saltar al gramado del Atanasio Girardot, sin embargo, con la pelota rodando, fue 'atendido' por un jugador 'verdolaga'.

A los 14 minutos, Facundo Mura realizó un saque de banda. La pelota fue por el aire y tanto Messi como Simón García fueron lo disputaron. El '10' recibió un fuerte cabezazo en su rostro que le provocó mucho dolor y lo dejó tendido por unos segundos sobre el césped.

Al final no pasó a mayores y García se acercó para dejar en claro no hubo mala intención.

Vea el video de Lionel Messi y su choque con Simón García:



🦩⚽🟢 ¡Simón García se llevó a Messi, que ya siente la marca personal en el Atanasio!#PartidoDeLaHistoria pic.twitter.com/1oKc5YgPva — Win Sports (@WinSportsTV) January 31, 2026