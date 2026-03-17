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Gol Caracol  / Más Deportes  / Venezuela, campeón del Clásico Mundial de Béisbol: 3-2 sobre Estados Unidos

Venezuela, campeón del Clásico Mundial de Béisbol: 3-2 sobre Estados Unidos

Este martes, en el estadio de Miami Marlins, Venezuela sorprendió a Estados Unidos y se consagró por primera vez campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Venezuela ganó por primera vez en la historia el Clásico Mundial de Béisbol.
Venezuela ganó por primera vez en la historia el Clásico Mundial de Béisbol.
Getty Images.

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