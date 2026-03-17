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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios, con Rodrigo Contreras como figura, le volvió a pegar a un pobre Nacional; triunfo 3-0

Millonarios, con Rodrigo Contreras como figura, le volvió a pegar a un pobre Nacional; triunfo 3-0

Millonarios le cogió el tiro al Nacional de Diego Arias y este martes le regaló un triunfo a sus hinchas en El Campín, por la fecha 12 de la Liga I. Irresponsables expulsiones de Tesillo y Campuzano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga.
Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga.
Foto: Colprensa.

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