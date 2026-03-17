Millonarios, con Rodrigo Contreras como figura, le volvió a pegar a un pobre Nacional; triunfo 3-0

Millonarios volvió a mostrar su casta y confirmó que sus aspiraciones de clasificación van en serio, en la Liga Betplay I 2026, después de haber derrotado por un marcador 3-0 a Atlético Nacional, en duelo de la fecha doce del campeonato. El juego clásico entre bogotanos y antioqueños tuvo de todo; goles, expulsados y un penalti fallado para el visitante. Todo esto, en medio de un ambiente festivo y en un estadio El Campín pintado de azul y blanco.

Para los dirigidos por Fabián Bustos los goles fueron convertidos por el argentino Rodrigo Contreras (minuto 15), una de las figuras del encuentro, por el volante Mateo García (minuto 61) y por Leonardo Castro (minuto 83), desatando la euforia total en las gradas.

Mientras que para Millonarios fue una noche redonda, para Nacional todo salió al revés, en una presentación que comenzó con la fatalidad de un penalti fallado por parte de Alfredo Morelos, quien le pegó el balón mal y el útil terminó saliendo por los aires, desatado una rechifla generalizada y abucheos del público. Bien es sabido que el cordobés despierta amores y odios, en especial cuando sale de Medellín.

Millonarios vs. Nacional - Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

Pero a ese error, también se sumó la expulsión de William Tesillo, antes del final de la etapa inicial, y fuera de eso, iniciando el segundo tiempo el experimentado Jorman Campuzano vio la roja, tras un cabezazo que le propinó a Contreras, justo al frente del árbitro Jhon Ospina.



Los albiazules, además, tuvieron más posibilidades de anotar, que bien pudieron hacer más abultado el resultado y de paso, hacer vivir una mayor vergüenza ante su eterno rival en el ambiente colombiano. Y es que el propio García y Contreras estrellaron balones en los palos, del arco custodiado por Harlen Castillo, arquero de los visitantes, y Carlos Darwin Quintero, quien entró para el remate del duelo y contó con una posibilidad de anotar.

Publicidad

De esa forma, Millonarios le volvió a repetir la dosis a Nacional, al que ya había sacado del camino en la Copa Sudamericana 2026, haciendo una actuación positiva y recuperándose de la derrota del sábado anterior cuando cayó con Boyacá Chicó en Tunja.

El equipo de Bustos llegó a 17 puntos y es parcialmente octavo en la tabla; mientras que los 'verdolagas' se quedaron con 24 unidades, con el liderato, pero con cada vez más dudas con respecto a la real dimensión de este equipo.