Diego Arias, DT de Nacional; "es un resultado que nos duele mucho, una pena lo que pasó"

Atlético Nacional sufrió un duro golpe en Bogotá tras caer 3-0 frente a Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026, en un partido que dejó secuelas tanto en el marcador como en el análisis del equipo verdolaga. El técnico Diego Arias no ocultó su frustración tras el encuentro y reconoció que lo ocurrido en el campo condicionó por completo el desarrollo del juego.

El compromiso en El Campín arrancó con un Nacional que parecía tener el control. Incluso tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal al minuto 14, pero Alfredo Morelos falló el cobro. A partir de ese momento, todo cambió. Millonarios abrió el marcador casi de inmediato con Rodrigo Contreras y, poco después, las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano terminaron por inclinar la balanza.

“Es complejo hacer un análisis profundo por las dos expulsiones en momentos clave. A partir del primer gol de ellos y la expulsión, se empieza a enredar todo”, explicó Arias, quien insistió en que su equipo no pudo ejecutar el plan de partido que tenía previsto. Con dos hombres menos y en un ambiente adverso, Nacional perdió presencia ofensiva y quedó expuesto ante un rival que supo aprovechar cada ventaja.

Millonarios vs. Nacional - Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

El segundo tiempo confirmó la superioridad del conjunto embajador, que amplió la diferencia con goles de Mateo García y Leonardo Castro, sellando una noche para el olvido para el líder del campeonato. “Es imposible no tomar en cuenta las expulsiones. Teníamos el control hasta el primer gol, pero después no pudimos generar peligro”, agregó el entrenador.



Más allá de las circunstancias, Arias asumió la responsabilidad colectiva por la derrota: “Es un resultado que nos duele mucho. Es una pena lo que pasó. Perdimos todos y hay que hacer autocrítica para saber en qué trabajar”. Sus palabras reflejan un vestuario golpeado, pero consciente de la necesidad de reaccionar.

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En la misma línea se expresó el jugador Andrés Sarmiento, quien ofreció disculpas a la hinchada: “No era lo que queríamos. Hay que seguir trabajando y corregir muchas cosas”. Además, el futbolista destacó que el equipo mantiene su intención de competir en cualquier escenario, pese a los resultados recientes.