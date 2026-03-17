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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Arias, DT de Nacional; "es un resultado que nos duele mucho, una pena lo que pasó"

Diego Arias, DT de Nacional; "es un resultado que nos duele mucho, una pena lo que pasó"

Atlético Nacional sufrió una dura caída ante Millonarios y su técnico, Diego Arias, no ocultó el golpe: autocrítica, expulsiones clave y un resultado que deja preocupación en el líder.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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