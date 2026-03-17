Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 3-0 Nacional

El fútbol profesional colombiano tuvo este martes 17 de marzo la apertura de la fecha 12 con dos partidos: Llaneros y Cúcuta empataron 2-2; y Millonarios superó, en forma clara y contundente con un 3-0 a Atlético Nacional. Así, hay cambios importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, a falta de los demás compromisos de la jornada.

A primera hora, en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, Llaneros y Cúcuta se dieron cita, pero todo quedó en 'tablas' con un 2-2 en el marcador. Los de Villavicencio anotaron por medio de Neyder Ospina y Jhonier Blanco, mientras que los 'motilones' marcaron a través de Eduar Arizalas y Diego Calcaterra.

En el turno de la noche, Millonarios y Atlético Nacional se vieron las caras en El Campín luego de ese vibrante duelo hace unos días en Medellín por la Copa Sudamericana que dejó como ganador y clasificado a los 'azules'.

Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Los dirigidos por Fabián Bustos le aplicaron la misma dosis y ganaron 3-0, en una buena actuación. Rodrigo Contreras no perdonó, Mateo García anotó el tanto de la tranquilidad y Leonardo Castro puso la 'cereza del pastel'. El 'verdolaga' terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de los experimentados William Tesillo y Jorman Campuzano.



Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

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Llaneros 2–2 Cúcuta

Millonarios 3–0 Atlético Nacional

Miércoles 18 de marzo

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DeportivoPasto vs. Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pereira

Bucaramanga vs. Once Caldas

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Jueves 19 de marzo

Alianza Valledupar vs. Jaguares

Deportes Tolima vs. Fortaleza

Independiente Medellín vs. Junior Barranquilla

Viernes 20 de marzo

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Águilas Doradas vs. América de Cali



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026