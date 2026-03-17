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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 3-0 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 3-0 Nacional

Este martes, en el estadio El Campín, Millonarios superó a Atlético Nacional por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano. Los 'embajadores' se metieron en la pelea.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Millonarios vs. Nacional - Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios vs. Nacional - Fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.
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