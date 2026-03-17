Buenas noticias en Millonarios, tras vencer a Nacional; hay novedades sobre Falcao García

Millonarios dio un golpe de autoridad en la Liga BetPlay I-2026 tras imponerse con claridad 3-0 sobre Atlético Nacional en El Campín, en un partido que dejó múltiples conclusiones positivas para el equipo de Fabián Bustos. El entrenador argentino analizó el rendimiento de sus dirigidos, valoró aspectos tácticos clave y, además, entregó una noticia alentadora sobre Radamel Falcao García.

El compromiso tuvo momentos de alta tensión desde el inicio, especialmente por el penalti que tuvo Nacional en los primeros minutos. Sin embargo, Millonarios logró sobreponerse y fue construyendo una victoria sólida, apoyada en su capacidad ofensiva y en la ventaja numérica tras las expulsiones del rival. En ese sentido, Bustos explicó: “Fue uno de los partidos en los que más situaciones de gol creamos. Tiene que ver con la ambición que teníamos por ganar y, luego, cuando ellos se quedan con un jugador menos, comienzan a aparecer más espacios. Hicimos un buen trabajo y el compromiso fue muy bueno. Al principio superamos adversidades: todo pintaba difícil con ese penalti que les dieron a ellos, pero, cuando pasamos ese momento, justificamos el resultado del primer tiempo. Equivocamos los caminos en el final de la primera parte y en el comienzo de la segunda, pero después corregimos y estuvimos más finos. Estamos cerca de donde queremos estar, pero no hemos conseguido nada”.

Rodrigo Contreras en duelo contra Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Uno de los puntos altos del encuentro fue Sebastián del Castillo, quien tuvo incidencia directa en el juego ofensivo del equipo. Sobre su rendimiento, el técnico fue claro: “Sebastián del Castillo hizo un gran partido. Venía haciendo buenos entrenamientos y soltándose; tiene muchas condiciones. Es un jugador polifuncional: puede llegar al área rival y también ayudarnos a defender. El primer gol viene de un centro suyo. Hizo un muy buen partido; hace mucho que no jugaba tantos minutos”.



En el plano táctico, Millonarios ejecutó un plan preciso para neutralizar a las principales figuras del rival y potenciar su propio ataque. Así lo detalló Bustos: “Sabíamos que teníamos que cuidar los espacios para Alfredo Morelos, estar pendientes de los extremos por afuera, custodiar a Juan Rengifo y anular a Jorman Campuzano. Después, tener peso ofensivo y que nuestros delanteros jugaran en el uno contra uno, lo que implica que los defensas también lo hagan, pero con mucho cuidado. Lo hicimos en Medellín y hoy lo repetimos: siempre lo fuimos a buscar y defendimos muy bien”.

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No todo fue positivo, ya que también hubo preocupación por la condición física de Sergio Mosquera. El entrenador se refirió al tema con cautela: “El doctor me dijo que lo de Sergio Mosquera es en el pectoral superior, tiene una lesión que seguramente mañana requerirá una resonancia. Por lo general, se trata de un desgarro, como ocurre en una zona muscular de la pierna. Mañana en la tarde sabremos con certeza qué tiene y cuánto tiempo podría estar por fuera”.

Finalmente, la mejor noticia para Millonarios y su hinchada llegó al hablar de Falcao García, quien avanza en su recuperación: “Ya está haciendo trabajo de campo, eso nos pone muy felices. Pero hay que seguir llevándolo con mucha mesura”. El regreso del ‘Tigre’ empieza a asomarse en el horizonte, en un momento donde el equipo parece encontrar su mejor versión.