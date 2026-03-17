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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Buenas noticias en Millonarios, tras vencer a Nacional; hay novedades sobre Falcao García

Buenas noticias en Millonarios, tras vencer a Nacional; hay novedades sobre Falcao García

Millonarios goleó a Nacional y Fabián Bustos dejó conclusiones clave: destacó el rendimiento del equipo y confirmó un avance importante en la recuperación de Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Falcao García recibió una reducción en su sanción y ya podrá jugar con Millonarios
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Foto: X/@MillosFCoficial

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