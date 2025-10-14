Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Figura del fútbol mundial en la mira del Fenerbahce; Jhon Durán sería el damnificado

Figura del fútbol mundial en la mira del Fenerbahce; Jhon Durán sería el damnificado

Según la prensa turca, el Fenerbahce estaría decidido a fichar un nuevo delantero en la próxima ventana de transferencia, que ya enciende alarmas para Durán.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
Jhon Jáder Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad