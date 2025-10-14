Figura del fútbol mundial en la mira del Fenerbahce; Jhon Durán sería el damnificado

El Fenerbahce atraviesa una encrucijada ofensiva y ha comenzado a mirar hacia nuevas alternativas de cara al mercado de invierno. Esta decisión refleja la creciente insatisfacción con el rendimiento y la situación actual de Jhon Durán en el club. De acuerdo con el diario turco Fotomac, los 'canarios' buscarían reforzarse con un ganador del Balón de Oro para optar por todos los títulos.

Desde el inicio de la temporada, el equipo dirigido por Domenico Tedesco ha evidenciado carencias claras en la capacidad goleadora. En ocho jornadas de liga, el delantero En-Nesyri apenas ha concretado cuatro de las 22 oportunidades generadas, una estadística que revela las dificultades del equipo para transformar volumen ofensivo en tantos efectivos. Este déficit se ha visto agravado por factores externos que involucran directamente a Durán.

Uno de los principales escollos ha sido su estado físico. La crónica de lesiones y molestias ha limitado su participación regular, afectando tanto a su continuidad como a su ritmo de competencia; además, la escasa producción ofensiva durante sus minutos en cancha ha sumado dudas acerca de su capacidad para asumir un rol decisivo en partidos exigentes.



Frente a este panorama, la directiva y el cuerpo técnico han activado gestiones para explorar opciones de refuerzos. El nombre de Karim Benzema ha emergido como prioridad para suplir la falta de un “rematador” confiable, tal como lo solicitó Tedesco en diálogo con la presidencia. Con el contrato del francés culminando en Arabia Saudita y su deseo de retornar a Europa, Fenerbahçe ya ha realizado movimientos mediante intermediarios.

Publicidad

Karim Benzema, delantero de Al Ittihad, que suena como nuevo delantero del Fenerbahce Al Ittihad.

Si bien el objetivo es incorporar alternativas, el club no descarta desvincular a quienes no cumplan con las expectativas. En ese sentido, Jhon Durán aparece como candidato a salida si no logra revertir su presente. La combinación de bajo rendimiento en campo y frecuentes lesiones pone en riesgo su permanencia en Estambul.

Publicidad

Para Fenerbahce, la urgencia ofensiva no admite prolongaciones. El club es consciente de que necesita un goleador de peso, tanto en estadísticas como en presencia, que sostenga su candidatura en liga y Europa League. Si Benzema acepta la propuesta, Durán podría convertirse en una víctima colateral de un cambio urgente; en los próximos meses, su estancia podría definirse entre la redención deportiva o la salida anticipada.



¿Cuándo es el próximo partido del Fenerbahce?

Jhon Durán, quien ya se le ha visto de vuelta en los campos de entrenamiento, podría tener minutos el próximo domingo 19 de octubre cuando el Fenerbahce se mida en el Sukru Saracoglu Stadyumu contra el Fatih Karagumruk por la fecha nueve de la Superliga de Turquía.