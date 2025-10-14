No todos extrañan a Luis Díaz en Liverpool; nueva opinión en medio de días pesados en el club

De Luis Díaz se sigue hablando en territorio inglés, pese a que ya han pasado varias semanas de su salida en Liverpool. Y justamente, ahora Emile Heskey, quien es leyenda de los ‘reds’, se refirió al guajiro.

Dejando claro que tenían puestas las esperanzas en Cody Gakpo de cara a esta temporada, el exfutbolista de Liverpool confesó que el neerlandés no ha estado a la altura; eso sí, no se extraña al colombiano, quien vive un presente envidiable en el Bayern Múnich.

"Creo que Gakpo necesita destacarse; tiene que demostrar un poco más, sobre todo por la banda izquierda. Tenía la esperanza de que él pudiera llenar ese vacío que dejó Luis Díaz. Pero no creo que se arrepientan de haber vendido a Díaz, los negocios son los negocios”, dijo de entrada Emile Heskey, dejando claro que el guajiro es página del ayer.

Luis Díaz durante el partido de la Selección Colombia frente México FCF

No obstante, la leyenda ‘red’ también se refirió a la incorporación de los nuevos futbolistas, en quienes ve necesario más tiempo de adaptación para marcar la diferencia y estar a la altura que corresponde con la exigencia de un club como Liverpool.



“Cuando ves la intensidad con la que tiene que jugar en este Liverpool, dudo que los nuevos hayan tenido que jugar así antes; tiene que acostumbrarse a eso y, además, en defensa, hay que reconocer que algunas de las defensas de la Premier League son las mejores del mundo. Así que creo que hay que darles tiempo a jugadores como Florian Wirtz”, complementó Heskey.

Publicidad

Sumado a eso, Emile hizo un llamado a la paciencia y confiar en el proceso, dejando claro que no todos tienen la misma capacidad de impactar inmediatamente; un caso muy diferente al de Luis Díaz, quien ya logró importante récord y tiene destacados números con el Bayern Múnich, a pocos meses de arribar a territorio alemán.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich Foto: X de @FCBayernES

"No todos los jugadores son así. Wirtz necesita esa base [período], especialmente con el precio porque eso también estará en su cabeza. No creo que [el inicio de Wirtz] le hubiera mermado la confianza. A veces hay que sacar a alguien del punto de mira. Hay que recordarlo, y hablamos de ello constantemente: esta es la liga más dura del mundo y también la más implacable”, sentenció Emile Heskey sobre el nuevo refuerzo de Liverpool, de cara a esta temporada.

Publicidad

Lo cierto con todo esto, es que Luis Dpíaz deja claro que su huella fue tan importante en los 'reds'; tanto, que todavía su nombre sigue rondando las calles de Inglaterra, para bien o para mala.