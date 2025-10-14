Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / No todos extrañan a Luis Díaz en Liverpool; nueva opinión en medio de días pesados en el club

No todos extrañan a Luis Díaz en Liverpool; nueva opinión en medio de días pesados en el club

Del guajiro se volvió a hablar en territorio inglés, donde parece ser que no lo extrañan ni hace falta. Ahora, una leyenda del Liverpool fue la encargada de referirse a 'Lucho'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 14 de oct, 2025
Luis Díaz con el Liverpool
Luis Díaz con el Liverpool
AFP

