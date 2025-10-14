Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Exárbitro, culpable de tomar "foto indecente" de una menor, fue puesto en libertad

Exárbitro, culpable de tomar "foto indecente" de una menor, fue puesto en libertad

El colegiado, quien ya no se encuentra activo en el profesionalismo, se declaró culpable de estar involucrado con fotos íntimas de una menor de edad.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
David Coote, con problemas ante la justicia por fotos íntimas de una menor de edad.
David Coote, con problemas ante la justicia por fotos íntimas de una menor de edad.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad