Exárbitro, culpable de tomar "foto indecente" de una menor, fue puesto en libertad

David Coote, exárbitro de la Premier League, se ha declarado culpable de tomar una "imagen indecente" de un menor.

Coote, que fue árbitro de primer nivel, fue despedido tras hacerse viral un vídeo suyo insultando a Jürgen Klopp, cuando este era técnico del Liverpool. Además, también se viralizó un vídeo suyo consumiendo una sustancia blanca durante la disputa de la Eurocopa en 2024 en la que dirigió varios partidos.

El exátrbitro admitió haber tomado la imagen de un menor el 2 de enero de 2020 y el tribunal le ha concedido la libertad condicional hasta que tenga que volver a comparecer en la corte de Nottingham el próximo 11 de diciembre.

La jueza le comunicó a Coote que estaba ordenando un informe presentencial.



"Se ha declarado culpable de un delito grave", declaró. "Si esto implica o no la prisión preventiva se decidirá cuando el tribunal disponga de toda la información, por lo que he ordenado un informe presentencial".

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Former Premier League referee David Coote has pleaded guilty at Court to making an indecent image of a child.



(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/swFnZZXbr5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2025

Publicidad

Coote fue despedido de su cargo de árbitro el año pasado tras la publicación de un vídeo en el que aparecía haciendo comentarios despectivos sobre el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, en 2020.

No obstante, también es importante recalcar que, de igual manera, el juez inglés se ha visto envuelto el año pasado en un escándalo de amaños y tarjetas amarillas del que fue absuelto tras ser investigado por la federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés).

Publicidad

Evidentemente, esta noticia de la ha dado la vuelta al mundo por lo polémico y delicado del caso, teniendo en cuenta que también el juez inglés es un personaje público, que se lleva reflectores y acapara mucha atención.

Habrá que ver cuáles serán las medidas a futuro y las determinaciones que la justicia de dicho país tome con el exárbitro, quien está en tremendo lío legal, que podría comprometer su libertad.