Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y Marruecos, a dañar los planes de Argentina y Francia en Mundial Sub-20

La Selección Colombia y Marruecos, a dañar los planes de Argentina y Francia en Mundial Sub-20

Lan 'tricolor' tiene importante tarea en el certamen mundialista, donde los dos principales favoritos a ganar el título son Argentina y Francia; así como en el Mundial de Catar 2022.

Por: AFP
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025
Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad