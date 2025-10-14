La Selección Colombia y Marruecos, a dañar los planes de Argentina y Francia en Mundial Sub-20

Argentina y Francia pueden repetir la épica final del Mundial de Catar 2022, pero esta vez en la versión Sub-20 del campeonato. Para ello, tendrán que superar el miércoles en semifinales a Colombia y Marruecos, dos selecciones que han roto los pronósticos y se resisten a ser meros espectadores.

Argentinos y franceses protagonizan una rivalidad creciente en el balompié internacional, que alcanzó su pináculo en el juego por el título en la Copa del Mundo de Catar, en el que Lionel Messi y compañía se impusieron en penales a la banda de Kylian Mbappé.

Para que puedan citarse el domingo en el choque por el título en Chile, albicelestes y galos deberán antes sobreponerse a los colombianos (23H00 GMT) en Santiago y a los marroquíes en Valparaíso, respectivamente.



- Duelo sudamericano sin dos figuras -

Argentina, dirigida por Diego Placente, tiene a la historia de su lado en el duelo sudamericano que cerrará las semifinales en el Estadio Nacional.

Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20 AFP

No solo es la máxima ganadora del Mundial Sub-20, con seis coronas, sino que perdió apenas una de las ocho semis que disputó desde 1979.



Pero las estadísticas no son su único respaldo, pues los pupilos de Placente, que eliminaron en cuartos al México (2-0) del prometedor Gilberto Mora, han estado intratables en suelo chileno.

Han ganado todos sus encuentros exprimiendo la letalidad del atacante Alejo Sarco, autor de cuatro tantos, los dotes creativos de Maher Carrizo en el mediocampo y las aptitudes por la banda derecha del lateral Dylan Gorosito.

Pero ahora chocarán contra un rival que en el Campeonato Sudamericano de la categoría, jugado en Venezuela entre enero y febrero, los hizo sudar.

"En el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos. Los dos partidos (fueron) muy parejos y este va a ser igual", anticipó Placente.

Colombia, por su parte, ha ido de menos a más. Los cafeteros sufrieron con el gol en la primera fase, un mal histórico para sus selecciones, pero tras octavos se desataron y sueñan con el boleto a su primera final de la categoría.

Los chicos que dirige César Torres llevan seis goles en dos partidos, ante Sudáfrica (3-1) y España (3-2), cinco de ellos obra de la joya de Millonarios de Bogotá, Neyser Villarreal.

Selección Colombia Sub-20 durante el Mundial Sub-20 FCF

Por ello será especialmente dolorosa la baja del explosivo delantero de 20 años, que se perderá el duelo por sanción, al igual que el argentino Carrizo.



- Un matagigantes desafía a Francia -

En la llave de la que saldrá el primer finalista, que se jugará en Valparaíso, los Bleus, campeones en 2013 en Turquía, intentarán mejorar la imagen sufrida que han mostrado hasta ahora en la cita en Chile.

No existe selección que tenga más jugadores (15) entre los 100 juveniles más caros del planeta, como Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery o Mathys Tel, pero ninguno fue cedido por sus clubes.

El técnico Bernard Diomède entonces debió apelar a una camada de jugadores desconocidos y de poco rodaje en primera división, que clasificó a Francia a la segunda fase como mejor tercera de su grupo por diferencia de goles.

Luego, en octavos, padecieron hasta el último minuto de la prórroga ante Japón (1-0) y pasaron sustos en cuartos ante la ultradefensiva Noruega (2-1).

"Siento que encontramos el nivel óptimo para enfrentar a Marruecos en la ronda siguiente", advirtió Diomède.

Al igual que en Catar 2022, enfrentarán en semifinales a la gran sorpresa del Mundial Sub-20, que en Chile se convirtió en un matagigantes.

Con la dupla en ataque de Gessime Yassine y Yassir Zabiri, los Leones del Atlas ganaron el grupo de la muerte que compartían con España, Brasil y México.

También se deshicieron después, sin mayores problemas, de Corea del Sur (2-1) y Estados Unidos (3-1).

Los africanos sueñan con mejorar el cuarto puesto de la edición de Países Bajos 2005, cuando cayeron en el partido por el tercer lugar ante Brasil.