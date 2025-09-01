Publicidad

A Nelson Deossa le trajeron competencia en Real Betis; viene de jugar con Jhon Durán

A Nelson Deossa le trajeron competencia en Real Betis; viene de jugar con Jhon Durán

Al mediocampista colombiano Nelson Deossa, actualmente en España, le llegaron novedades del equipo este lunes con un refuerzo estelar que consiguieron antes del cierro de mercado de fichajes.

Nelson Deossa
Nelson Deossa y Sofyan Amrabat - Fotos:
Betis y AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 08:49 p. m.