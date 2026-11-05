Jorge Carrascal, el señor peligro de Flamengo en el triunfo 3-1 sobre Gremio; así lo vieron

Jorge Carrascal es el hombre sensación en Flemango, tras lúcida actuación frente a Gremio el pasado miércoles; partido en el que puso una gran asistencia de 'lujo', que ya le está dando la vuelta a las redes sociales.

Y es que el futbolista colombiano ha elevado mejorablemente su nivel futbolístico en el conjunto 'mengao' de unos partidos para acá; tanto, que se ha convertido en pieza clave del ataque, en el esquema dirigido por Leonardo Jardim.

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El duelo del pasado miércoles, frente a Gremio, solamente refuerza esta idea, pues el cartagenero se mostró activo y participativo con la pelota en los pies, mostrando un poco de su magia al dar pases, enganchar rivales y generar real peligro en el área rival.

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Evidentemente, la acción que más acaparó la atención de propios y extraños, fue cuando dejó a dos futbolistas de Gremio en el camino, después de hacer un sombrero y un corte hacia adentro, que posterior terminó en un pase filtrado para que Pedro anotara el 2-0 parcial del compromiso.



Esta actuación no fue pasada por alto para la prensa brasileña, en donde elogiaron al colombiano y llenaron de comentarios positivos, especialmente por su pase gol, que ya da de qué hablar.

"Carrascal realizó una jugada magnífica y dio la asistencia para el gol de Pedro. Tuvo una actuación brillante y fue uno de los mejores jugadores en el campo. Cada balón que tocaba generaba peligro. Fue sustituido en el descanso", sentenció 'Globo Esporte' en su informe, acompañado de una calificación de 6.0 sobre diez.

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No obstante, la hinchada fue menos exigente con el cartagenero y le dieron una puntuación de ocho sobre diez por lo mostrado en el terreno de juego del estadio Maracaná, el pasado miércoles contra Gremio. Cabe destacar que ese compromiso terminó 3-1 a favor del 'mengao'.

Asistencia de Jorge Carrascal y gol de Pedro con Flamengo vs Gremio en el Brasileirao Getty Images

Este gran nivel del mediocampista de 28 años con Flamengo da buenas expectativas de cara a lo que será la doble fecha FIFA para la Selección Colombia. Pensando en la nueva camada que llegará a suplir el legado que dejaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes ya se retiraron del combinado 'tricolor'; ahora Jorge Carrascal se abre campo en el combinado de nuestro país.