¿A qué hora juega EN VIVO HOY POR TV, Barcelona vs. Atlético de Madrid, en Copa del Rey?

Este martes 3 de marzo, Barcelona y Atlético de Madrid nuevamente se volverán a ver las ‘caras’ en la Copa del Rey, luego de un intenso duelo de ida, en el que los ‘colchoneros’ golearon 4-0.

Cabe destacar que, el ganador de la serie, avanzará directamente a la gran final del certamen español.



¿A qué hora ver EN VIVO Barcelona vs. Atlético de Madrid?

‘Culés’ y ‘colchoneros’ se enfrentarán este martes, por la semifinal de vuelta en la Copa de España. El duelo está programado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión de Win Sports, para territorio colombiano.

Barcelona vs Atlético de Madrid en Copa del Rey - Foto: AFP

Fecha: martes 3 de marzo de 2026

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Camp Npu (Barcelona)

Transmisión: Win Sports



¡Un duelo lleno de bajas!

El delantero Robert Lewandowski, lesionado, y el defensa Eric García, sancionado, son las principales bajas del Barcelona para intentar remontar este martes en el Spotify Camp Nou la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid tras el 4-0 de la ida.

El delantero polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo en el último partido frente al Villarreal, mientras que el zaguero catalán fue expulsado en el duelo de ida de la eliminatoria disputado en Madrid.



El técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, ha dado a conocer este martes una lista de convocados en la que tampoco figuran los lesionados Frenkie de Jong, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona. AFP

El Barcelona buscará el pase a la final de la competición del KO con los siguientes futbolistas: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).



En el cuadro ‘colchonero’ no se confían

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este lunes el lugar “fantástico” en el que está su equipo, “peleando” por lo que quiere en la Copa del Rey, en la que este martes encara la vuelta de las semifinales contra el Barcelona en el Camp Nou, donde su conjunto necesitará “jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y determinación, sobre todo”.

“Cuando uno empieza la pretemporada, (dices) ojalá estemos en el mes de febrero o marzo peleando por todo. Y, cuando estamos en marzo peleando, en LaLiga un poco lejos, es verdad, pero bien en la Copa del Rey y en la Champions, aparece ese escenario de temor, posibilidades, de si va bien o mal… Estamos fantásticos en el lugar que estamos, peleando por lo que queremos”, reivindicó el técnico en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

“Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Se necesita jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe… y determinación, sobre todo”, enfatizó en la última parte de la frase el entrenador argentino, que sólo tiene la baja de Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida el pasado 5 de febrero. El centrocampista se perderá su octavo encuentro consecutivo.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images.

Enfrente, Lamine Yamal. “Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante y, sobre todo, en el último tramo del juego. Tendremos que aprovechar nosotros la posibilidad que también nos da la parte ofensiva para también atacar por ese sector y también llevarlo por ahí al lugar donde se siente más incómodo, que es defendiendo”, advirtió.