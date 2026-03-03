Síguenos en:
Gol Caracol  / ¿A qué hora juega EN VIVO HOY POR TV, Barcelona vs. Atlético de Madrid, en Copa del Rey?

¿A qué hora juega EN VIVO HOY POR TV, Barcelona vs. Atlético de Madrid, en Copa del Rey?

El conjunto 'colchonero' visitará a los 'culés', este martes 3 de marzo, por la semifinal de vuelta en la Copa del Rey. Cabe destacar que en la ida, los dirigidos por Simeone ganaron 4-0.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Atlético de Madrid vs. Barcelona.
