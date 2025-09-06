A qué hora juega HOY Armenia vs. Portugal y en dónde verlo EN VIVO por TV

Portugal, con Cristiano Ronaldo como gran referente, inicia su camino hacia la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección lusa, una de las grandes favoritas de Europa, afronta la primera jornada del grupo F de las Eliminatorias de la UEFA visitando a Armenia, en un encuentro que despierta enorme expectativa.

El combinado dirigido por Roberto Martínez comparte grupo con Armenia, Hungría e Irlanda, selecciones que buscarán dar la sorpresa y complicar el favoritismo portugués. Para los lusos, el reto es mantener el alto nivel que han mostrado en los últimos meses y confirmar que cuentan con argumentos de sobra para soñar con otra clasificación mundialista.

Hora y dónde ver Armenia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo marcó gol con Portugal AFP

El partido entre Armenia y Portugal se jugará este sábado 6 de septiembre a partir de las 11:00 a. m. (hora colombiana). El duelo tendrá lugar en Ereván, capital armenia, y contará con la transmisión oficial de 'ESPN' y la plataforma de streaming 'Disney+', lo que permitirá a los fanáticos seguir de cerca cada detalle del debut de Cristiano Ronaldo y compañía.

Se espera un estadio con ambiente hostil para los visitantes, ya que Armenia quiere iniciar con fuerza y aprovechar la localía para sorprender a uno de los grandes de Europa. Aun así, Portugal llega con la etiqueta de favorito y con la presión de mostrar un juego convincente desde el arranque.



¿Cómo llega Portugal?

La Selección de Portugal arriba a este duelo tras un momento especial en lo deportivo y en lo emocional. En junio, los dirigidos por Roberto Martínez conquistaron la Liga de Naciones de la UEFA, al vencer por penales a España en la final, lo que les dio un nuevo título continental y reforzó la confianza del grupo.

Sin embargo, el equipo también atraviesa un contexto sensible. Durante la concentración en Armenia, Martínez recordó el “muy emotivo” reencuentro de la selección lusa, la primera desde la trágica muerte de Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora, España, el pasado 3 de julio.

“Fue un encuentro emotivo, difícil, pero también muy bonito, porque ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de luchar por el pueblo portugués, pero también por Diogo, y eso es una fuerza especial”, señaló el estratega.

Con Cristiano Ronaldo liderando al equipo y un plantel plagado de figuras, Portugal espera comenzar con pie derecho la ruta rumbo al Mundial y demostrar por qué sigue siendo una potencia del fútbol europeo.