Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Armenia vs. Portugal y en dónde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Armenia vs. Portugal y en dónde verlo EN VIVO por TV

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal empieza su camino en las Eliminatorias de la UEFA frente a Armenia. Un duelo que tendrá un momento especial por el fallecimiento de Diojo Jota.

Cristiano Ronaldo y Diogo Jota en la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo y Diogo Jota en la Selección de Portugal
X @Portugal
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 09:11 a. m.