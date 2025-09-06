Equipo de la Vuelta a España 2025 se cansó: fuerte decisión por protestas

Las protestas por la presencia del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta a España han proseguido este sábado coincidiendo con el arranque de la salida de la decimocuarta etapa en Avilés (Asturias).

Varios cientos de personas han asistido a una concentración desarrollada desde las 12:30 horas en el centro de la localidad avilesina donde ha partido la ronda que hoy se disputa a lo largo de 135,9 kilómetros en Asturias, con final en las duras rampas del Alto de la Farrapona, en los lagos de Somiedo.

Los participantes en la protesta, uno de los cuales ha resultado herido, han portado decenas de banderas palestinas al grito de "boicot a Israel" y "Palestina vencerá".

La Guardia Civil detuvo ayer doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Publicidad

En torno a las 16:20 horas, los tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida, Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels, se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.

Esto obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta.

Publicidad

Las doce personas arrestadas han quedado en libertad y ahora se "enfrentan a una sanción", ha informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.



El Israel retira el nombre del país en el maillot en la Vuelta para priorizar la seguridad

El Israel Premier Tech ha retirado el nombre del país en el maillot en la Vuelta para "priorizar la seguridad", según informó el propio equipo israelí en un comunicado.

"Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta, Israel-Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera", uniforme con un logotipo en el que no aparece el nombre de Israel.

El conjunto israelí, no obstante, subraya que "el nombre del equipo sigue siendo Israel-Premier Tech", si bien "el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal", en los que también ha retirado el nombre de Israel.

In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025