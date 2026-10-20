El estadio General Santander se viste de gala para recibir un choque determinante por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026: Cúcuta Deportivo se mide frente a Atlético Nacional. Un duelo de alta tensión en el que 'motilones' y 'verdolagas' se juegan gran parte de sus aspiraciones en el torneo.

Cúcuta llega motivado tras encadenar victorias clave en sus últimas presentaciones. Con 18 puntos en el bolsillo, los dirigidos por Nicolás Chiesa buscarán respetar su localía para afianzarse en la pelea directa por un cupo en el grupo de los ocho.

Publicidad

Por su parte, Nacional llega como escolta en la segunda casilla de la tabla con 26 unidades. El 'verdolaga' saldrá al terreno de juego con la mira puesta en un triunfo que le permita llegar a la cima y selle, de manera anticipada, su boleto a los cuadrangulares semifinales.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto oficial de Atlético Nacional.

Publicidad

James Rodríguez, la atracción en Cúcuta

En las últimas horas y posterior a la llegada de la nómina de Nacional a la ciudad de Cúcuta, se han presentado algunos hechos relacionados con la admiración de los seguidores por el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich. Así, han circulado videos en redes sociales en los que se ve al volante de creación arribando al aeropuerto de la capital de Norte de Santander y posteriormente en la sede de concentración a James Rodríguezse le vio atendiendo durante varios minutos a pequeños seguidores, a los que les firmó sus camisetas.

Hay que recordar que Rodríguez Rubio nació en Cúcuta, mientras que Wilson James, su padre, era jugador de los 'motilones' y la de este martes en la tarde será la segunda vez en que juegue en el estadio General Santander.

Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se enfrentan en la fecha 15 de la Liga II-2026. Fotos oficiales de Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Publicidad

A qué hora juega HOY Cúcuta vs. Nacional por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Día: martes 20 de octubre del 2026.

martes 20 de octubre del 2026. Jornada: fecha 15 de la Liga II.

fecha 15 de la Liga II. Hora : 6:30 de la tarde.

: 6:30 de la tarde. Estadio: General Santander (Cúcuta).

General Santander (Cúcuta). Transmisión por TV: Win



Asimismo, en nuestro portal podrá seguir el minuto a minuto del encuentro, las jugadas más virales, los golazos y las principales polémicas. Al finalizar el partido, encontrará la tabla de posiciones actualizada y las reacciones de los protagonistas para que no se pierda ningún detalle.