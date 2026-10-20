A Marino Hinestroza le llegó la hora en Vasco da Gama; decisión a horas de duelo con Boca Juniors

Vasco da Gama podría hacer historia este martes si defiende la ventaja o la amplía contra Boca Juniors, metiéndose a la final de la Copa Sudamericana 2026, y con eso, serían varios los futbolistas colombianos que seguirían en la lucha por el título, uno de ellos que viene de menos a más, como lo es Marino Hinestroza.

Y en las horas previas al compromiso en el estadio Maracaná entre el cuadro de Río de Janeiro y los 'xeneizes', el nombre del extremo de nuestro país salió en escena en la prensa brasileña, y todo por cuenta de Andrés Gómez, otro de los 'cafeteros' de la plantilla.

Publicidad

El habilidoso ex Millonarios fue expulsado en la semifinal de ida en La Bombonera contra Boca Juniors, por empujar al árbitro, lo que lo dejó afuera del nómina para el partidazo de este martes, por lo que será una baja sensible, ya que es el jugador más desequilibrante y uno de los titulares indiscutibles del técnico Pedro Emanuel.

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama Fotografía de: AFP

Publicidad

Con eso, se le abrió el espacio a Marino Hinestroza, una oportunidad de oro para conseguir aportar su calidad, la mostrada con Atlético Nacional, en un juego definitivo en la temporada de Vasco da Gama, reemplazando a Carlos Andrés Gómez, tal y como informan en territorio brasileño.



El medio 'Globo Esporte' dio la que sería la posible nómina titular del cuadro de Río de Janeiro, que sería la siguiente: "Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte, Marino Hinestroza".

Cabe recordar que el duelo entre Vasco da Gama y Boca Juniors, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, se jugará en el Maracaná, y no en el Sao Januario, por capacidad y estructura. El duelo está programado para este martes 20 de octubre, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), y el cuadro brasileño tiene la ventaja 1-0 conseguida en la ida, en La Bombonera.