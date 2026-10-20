Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Marino Hinestroza le llegó la hora en Vasco da Gama; decisión a horas de duelo con Boca Juniors

A Marino Hinestroza le llegó la hora en Vasco da Gama; decisión a horas de duelo con Boca Juniors

Al exNacional, Marino Hinestroza, se le abriría un espacio importante, y todo gracias a la ausencia de Carlos Andrés Gómez, a horas de la semifinal de vuelta de Copa Sudamericana.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de oct, 2026
Comparta en:
Andrés Gómez y Marino Hinestroza Vasco da Gama
Andrés Gómez y Marino Hinestroza Vasco da Gama
Vasco da Gama

Vasco da Gama podría hacer historia este martes si defiende la ventaja o la amplía contra Boca Juniors, metiéndose a la final de la Copa Sudamericana 2026, y con eso, serían varios los futbolistas colombianos que seguirían en la lucha por el título, uno de ellos que viene de menos a más, como lo es Marino Hinestroza.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y en las horas previas al compromiso en el estadio Maracaná entre el cuadro de Río de Janeiro y los 'xeneizes', el nombre del extremo de nuestro país salió en escena en la prensa brasileña, y todo por cuenta de Andrés Gómez, otro de los 'cafeteros' de la plantilla.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Colombianos en el exterior

“Solo le temo a morir, no a una venta de Luis Javier Suárez”, sorpresiva declaración en Sporting

Bayern Múnich y Arsenal se enfrentarán por la tercera fecha, en la Champions League.
Colombianos en el exterior

Bayern Múnich vs. Arsenal; hora y dónde ver EN VIVO POR TV el partido de Luis Díaz, en Champions

El habilidoso ex Millonarios fue expulsado en la semifinal de ida en La Bombonera contra Boca Juniors, por empujar al árbitro, lo que lo dejó afuera del nómina para el partidazo de este martes, por lo que será una baja sensible, ya que es el jugador más desequilibrante y uno de los titulares indiscutibles del técnico Pedro Emanuel.

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama
Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama
Fotografía de: AFP

Publicidad

Con eso, se le abrió el espacio a Marino Hinestroza, una oportunidad de oro para conseguir aportar su calidad, la mostrada con Atlético Nacional, en un juego definitivo en la temporada de Vasco da Gama, reemplazando a Carlos Andrés Gómez, tal y como informan en territorio brasileño.

El medio 'Globo Esporte' dio la que sería la posible nómina titular del cuadro de Río de Janeiro, que sería la siguiente: "Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte, Marino Hinestroza".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cabe recordar que el duelo entre Vasco da Gama y Boca Juniors, por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026, se jugará en el Maracaná, y no en el Sao Januario, por capacidad y estructura. El duelo está programado para este martes 20 de octubre, a las 7:30 p.m. (hora colombiana), y el cuadro brasileño tiene la ventaja 1-0 conseguida en la ida, en La Bombonera.

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

James Rodríguez y el gesto del que todos hablan en Cúcuta; instantes inolvidables

Wilson Rodríguez, papá de James; cuando jugaba para el Cúcuta Deportivo en 1991.
Fútbol Colombiano

"La diferencia entre James Rodríguez padre y su hijo es que el papá corría más, era más dinámico"

Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Colombianos en el exterior

“Solo le temo a morir, no a una venta de Luis Javier Suárez”, sorpresiva declaración en Sporting

Publicidad

Relacionados

Marino Hinestroza

Vasco da Gama

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad