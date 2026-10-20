Cristiano Ronaldo es humano; vea el penalti que falló con Al Nassr contra Neom

Los miles de asistentes al estadio Alawwal Park fueron testigos de un hecho que muy rara vez se ha visto a lo largo de la carrera de Cristiano Ronaldo. Este martes 20 de octubre, falló desde el punto blanco, cuando el primer tiempo estaba a punto de bajar el telón, en el juego entre Al Nassr y Neom Sport Club, por la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita AFP

Como es habitual, el astro portugués se hizo cargo del penalti y, cuando se creía que inflaría las redes para abrir el marcador, no estuvo fino. El balón se fue afuera, tras su intención de ponerlo en el palo derecho del guardameta, Marcin Bułka, quien había adivinado la ejecución de 'CR7'. Finalmente, Al Nassr ganó 1-0, con anotación de Joao Felix, al 60'.

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Vea el penalti errado de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Neom