Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo es humano; vea el penalti que falló con Al Nassr contra Neom

Cristiano Ronaldo es humano; vea el penalti que falló con Al Nassr contra Neom

Una escena que pocas veces se ve, se presentó este martes 20 de octubre, en el marco de la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita, con Cristiano Ronaldo como protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, falló un penalti con Al Nassr contra Neom Sports Club
AFP

Los miles de asistentes al estadio Alawwal Park fueron testigos de un hecho que muy rara vez se ha visto a lo largo de la carrera de Cristiano Ronaldo. Este martes 20 de octubre, falló desde el punto blanco, cuando el primer tiempo estaba a punto de bajar el telón, en el juego entre Al Nassr y Neom Sport Club, por la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de Al Nassr, en la Liga de Arabia Saudita
AFP

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Como es habitual, el astro portugués se hizo cargo del penalti y, cuando se creía que inflaría las redes para abrir el marcador, no estuvo fino. El balón se fue afuera, tras su intención de ponerlo en el palo derecho del guardameta, Marcin Bułka, quien había adivinado la ejecución de 'CR7'. Finalmente, Al Nassr ganó 1-0, con anotación de Joao Felix, al 60'.

Publicidad

Últimas noticias

Lamine Yamal Barcelona
Gol Caracol

Vea el golazo de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League; definición de crack

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Gol Caracol

A qué hora juega HOY Cúcuta vs. Nacional por Liga BetPlay II-2026 y dónde ver EN VIVO por TV

Vea el penalti errado de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Neom

Publicidad

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
Gol Caracol

Técnico filtró decepción con Cristiano Ronaldo; "yo lo confronté, me dejó tirado"

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, celebra la clasificación en el Mundial 2026
Gol Caracol

Es oficial, Cristiano Ronaldo recibió sanción y multa en Portugal, por abandonar la concentración

Lionel Messi marcó dos goles en el triunfo 1-3 del Inter Miami sobre Atlanta United, por la MLS.
Gol Caracol

¿Con cuántos goles quedó Lionel Messi en su historia y cuál es la diferencia con Cristiano Ronaldo?

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Cristiano Ronaldo

Al-Nassr

Arabia Saudita

Publicidad

Publicidad

Publicidad