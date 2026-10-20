Vea el golazo de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League; definición de crack

Barcelona logró el empate parcial 2-2 en el Parque de Los Príncipes en el partido contra el PSG, este martes, de la mano de su máxima figura: Lamine Yamal.

El joven atacante del equipo catalán recibió la pelota por la banda derecha, y con velocidad, potencia y desequilibrio logró entrar al área. A pesar de no tener mucho ángulo para rematar, sacó un disparo potente al primer palo, arriba, sorprendiendo a todos y consiguiendo la igualdad.

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Eso sí, luego de eso el PSG consiguió volver a tomar la ventaja, de la mano de Vitinha y Fabián Ruiz, para el 4-2 en el marcador definitivo.

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Acá el gol de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League: