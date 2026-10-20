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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League; definición de crack

Vea el golazo de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League; definición de crack

El atacante colombiano Lamine Yamal se reportó este martes en París, con un golazo para el Barcelona, en su visita al actual campeón de la Champions, el PSG.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Lamine Yamal Barcelona
Lamine Yamal celebra gol con el Barcelona
AFP

Barcelona logró el empate parcial 2-2 en el Parque de Los Príncipes en el partido contra el PSG, este martes, de la mano de su máxima figura: Lamine Yamal.

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El joven atacante del equipo catalán recibió la pelota por la banda derecha, y con velocidad, potencia y desequilibrio logró entrar al área. A pesar de no tener mucho ángulo para rematar, sacó un disparo potente al primer palo, arriba, sorprendiendo a todos y consiguiendo la igualdad.

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Eso sí, luego de eso el PSG consiguió volver a tomar la ventaja, de la mano de Vitinha y Fabián Ruiz, para el 4-2 en el marcador definitivo.

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Acá el gol de Lamine Yamal en PSG vs Barcelona, por Champions League:

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