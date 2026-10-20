Jhon Rentería, de pescar en el Chocó a figurar con Selección Colombia Sub-20 y en Argentina

Jhon Rentería todavía mira una y otra vez el video de su golazo contra Barracas Central. El delantero colombiano, jugador de Sarmiento de Junín, fue protagonista de una de las acciones más llamativas del partido y reconoce que incluso para él resulta difícil creer lo que consiguió.

“Todavía no me la creo. Lo mantengo viendo a cada ratico, es algo impresionante”, contó Rentería en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, donde repasó el gol, su presente en Argentina y una historia que comenzó en Juradó, Chocó.

Publicidad

La jugada no fue producto únicamente de la inspiración. Rentería asegura que ese tipo de acciones las practica habitualmente durante los entrenamientos. “Naturalmente me sale. En los entrenamientos practico igual. Un poquito de suerte en el control”, explicó. También reconoció que una de sus referencias para ejecutar movimientos de ese estilo es Ronaldinho, a quien vio realizar jugadas similares.

Publicidad

El colombiano atraviesa una etapa de crecimiento en Sarmiento, club al que llegó con la intención de prepararse y dar un salto importante en su carrera. “Me hacía falta un poco más de preparación. Como hablé con algunos amigos y familiares, esto me iba a ayudar mucho para mi carrera, entonces creo que decidí tomar este resto de año como preparación para apuntar a algo mejor”, relató.



En ese proceso, la confianza del cuerpo técnico y de sus compañeros ha sido fundamental. “La verdad me ha dado esa confianza que es lo primordial para mí”, señaló sobre el entrenador. Antes de cada partido, además, recibe palabras de motivación que, según cuenta, le permiten salir al campo con tranquilidad y enfocarse en hacer lo que sabe.

Rentería se define principalmente como extremo, aunque destaca su libertad para moverse por diferentes sectores del campo. “Soy extremo, lo primordial, pero soy libre. Me puedo mover por todo lado, no tengo un puesto fijo”, explicó.

Publicidad

Esa personalidad también tiene raíces en su infancia. Nacido en Juradó, Chocó, creció ligado al mar y a la pesca junto a su padre. “Desde pelaito me llevaba a pescar. Siempre andaba pescando. Cada vez que bajaba al pueblo, nos íbamos al mar a pescar”, recordó.

Jhon Rentería, jugador de Sarmiento de Junín. Foto oficial de Sarmiento de Junín.

Esa tranquilidad que aprendió en su tierra también la lleva al fútbol. “Siempre ando con tranquilidad, nada de presión”, afirmó, aunque reconoce que vestir la camiseta número 10 de Sarmiento y escuchar a sus compañeros decirle que necesitan de él para ganar representa una “presión linda” que lo motiva todavía más.

Publicidad

Ahora, el objetivo es colectivo: hacer historia con Sarmiento. “Es algo que nos hemos planteado mucho, desde directivos a futbolistas, de hacer historia. En este momento con Sarmiento queremos ir por más”, aseguró.

Su historia en el fútbol colombiano comenzó en Leones, donde debutó bajo las órdenes de Giovanni Ruiz. Allí, más allá de lo futbolístico, asegura haber aprendido lecciones que hoy también lleva consigo en Argentina: “En Leones aprendí muchas cosas, tanto futbolísticas como personalmente. El saber hablar, el compañerismo, el respeto. Son cosas que aprendí mucho allá en Leones en Colombia”.

Publicidad

El gol ante Barracas Central puede ser apenas una muestra de lo que Rentería está dispuesto a construir. El joven colombiano ya tiene claro el camino: confianza, trabajo, tranquilidad y ambición para seguir creciendo lejos de casa.