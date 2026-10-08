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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Nacional vs. Tolima y dónde ver en TV partido de fecha 9 de Liga BetPlay

A qué hora juega HOY Nacional vs. Tolima y dónde ver en TV partido de fecha 9 de Liga BetPlay

Este jueves 8 de octubre, Nacional recibirá a Tolima, en el estadio Metropolitano de Itagüí, por la fecha 9 del fútbol profesional colombiano, en un juego pendiente del campeonato local.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Nacional vs Tolima se enfrentan en el duelo aplazado de la fecha 9
Nacional vs Tolima se enfrentan en el duelo aplazado de la fecha 9
@nacionaloficial en X @cdtolima en X

Nacional regresa a la actividad este jueves 8 de octubre por la Liga BetPlay 2026-II cuando enfrente a Tolima en el estadio Metropolitano de Itagüí, en el partido aplazado de la novena jornada. El cuadro 'verdolaga' quiere ampliar su buen momento tras vencer 3-1 al Junior en lo que fue otro partido aplazado (fecha 3), convirtiéndose así en el equipo que menos partidos ha jugado en lo que va transcurrido de liga.

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El conjunto dirigido por Lucas González tiene un amplia lista de lesionados. En departamento medico se encuentran Alfredo Morelos, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno, Andrés Reyes y Cristian Arango, quien se perderá lo que resta de la temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. A todas estas lesiones, se le añade la sanción de Andrés Sarmiento, expulsado en el partido contra Millonarios, quien cumplirá la fecha de suspensión luego de haber estado habilitado ante Junior, debido a las convocatoria a Selección Colombia de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez.

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Con varios partidos pendientes, Atlético Nacional es cuarto con 22 puntos y una diferencia de +11, en 10 partidos jugados. Sumar de a tres en Itagüí le ayudaría a acercarse a los dos primeros puestos que otorgan ventaja deportiva para los cuadrangulares.

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Nacional vs. Tolima, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay

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Fecha: Jueves 8 de octubre

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Hora: 6:05 p.m. (Hora Colombia)

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Estadio: Metropolitano de Itagüí

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Transmisión: Win Sports +

Los convocados del 'verde de la montaña' son los siguientes:

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ARQUEROS

Franco Armani
Luis Marquínez

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DEFENSAS

Neider Parra
Cesar Haydar
Andres Felipe Román
Yeicar Perlaza
Milton Casco
Samuel Velásquez

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VOLANTES

Juan Manuel Zapata
Jorman Campuzano
Andrés Felipe Marín
Xavy Ríos
Matheus Uribe
Edwin Cardona
James Rodríguez
Elías Cabrera
Juan Manuel Rengifo

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DELANTEROS

Kevin Parra
Ian Poveda
Emanuel Benítez

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026.
James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Del otro lado del charco, está el Deportes Tolima, que recientemente cortó lazos con el entrenador Sebastián Oliveros, y contrató a Luis Fernando Suárez, que ya debutó la fecha pasada en el empate 0-0 contra el Boyáca Chicó en condición de local. El equipo 'pijao' que hace 5 partidos no conoce lo que es ganar, está ubicado en el octavo puesto con 19 unidades y una diferencia de +2, en 12 salidas. Este partido para el 'Vinotinto y Oro' es de suma importancia ya que debe sumar para que los equipos que vienen atrás no le recorten puntos y le quiten ese cupo a la fiesta de fin de año

El equipo de Ibagué suspendió con dos partidos y una multa económica a Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado, razón por la cual no estarán disponible en el partido de esta tarde.

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Los convocados por el equipo de la capital musical de Colombia para este encuentro son los siguientes:

ARQUEROS

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Neto Volpi
Miguel Ortega

DEFENSAS

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Anderson Angulo
Juan José Mera
Gustavo Moreno
Jherson Mosquera
Junior Hernández
Shean Barbosa

VOLANTES

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Sebastián Guzman
Bryan Rovira
Homer Martínez
Victor Reyes
Luis Sánchez

DELANTEROS

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Ever Valencia
Edwar López
Neifer Sánchez
Jader Valencia
Adrián Parra
Sergio Aguayo
Luis Sandoval

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